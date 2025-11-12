Por qué hay que prestarle atención al "síndrome del pantalón ajustado": sorprendió a muchos El uso prolongado de estas prendas puede generar dolor, problemas digestivos y dificultades respiratorias. Expertos recomiendan priorizar el confort para cuidar el bienestar físico. Por







Un especialista advirtió sobre los riesgos del “síndrome del pantalón ajustado”, una afección que puede generar molestias físicas por el uso prolongado de ropa muy ceñida.

La presión de las prendas sobre la zona abdominal o femoral puede afectar nervios y órganos internos, provocando dolores, hinchazón e incluso alteraciones respiratorias.

Según expertos, esta práctica frecuente en la moda actual puede derivar en problemas digestivos, infecciones cutáneas y trastornos posturales.

Los profesionales recomiendan priorizar la comodidad y el bienestar físico frente a las tendencias estéticas para evitar consecuencias duraderas en la salud. La moda y la salud no siempre van de la mano. Aunque los pantalones ajustados son una prenda popular por su estética, su uso prolongado puede terminar generando consecuencias que muchos desconocen. Así lo explicó el experto en salud corporal Manuel Viso, quien alertó sobre el llamado “síndrome del pantalón ajustado”, una afección cada vez más frecuente en personas que priorizan la apariencia sobre el bienestar físico.

El especialista señaló que esta condición se produce cuando la ropa ejerce demasiada presión sobre la cintura, el abdomen o la ingle, generando compresión en un nervio sensible ubicado en el muslo. Con el tiempo, esta presión constante puede provocar hormigueo, ardor o dolor, además de afectar la postura y la respiración.

Este fenómeno, que cobró visibilidad en redes sociales por su impacto en la salud, despertó el interés de médicos y fisioterapeutas, quienes advierten sobre la importancia de elegir prendas que permitan movilidad y buena circulación.

Qué es el síndrome del pantalón ajustado y por qué hay que prestarle atención El "síndrome del pantalón ajustado" surge cuando las prendas ajustadas ejercen presión sobre el nervio cutáneo femoral lateral, responsable de la sensibilidad en la parte externa del muslo. Esta compresión puede generar molestias como adormecimiento, ardor o dolor localizado. En casos más severos, puede derivar en trastornos que pueden afectar la postura y los músculos.

Además del dolor físico, el uso frecuente de ropa muy apretada puede afectar la digestión. La presión constante sobre el abdomen provoca reflujo, acidez y sensación de hinchazón, ya que el contenido del estómago tiende a desplazarse hacia el esófago. También puede dificultar la respiración, obligando al cuerpo a realizar inhalaciones más superficiales, menos eficientes para oxigenar los tejidos.

El especialista también advirtió sobre el impacto en la piel y la zona íntima. Los jeans y leggings apretados, al retener calor y humedad, favorecen la proliferación de hongos y bacterias, aumentando el riesgo de infecciones como la candidiasis. En ese sentido, recomendó utilizar tejidos transpirables y evitar prendas excesivamente ajustadas por largos períodos.