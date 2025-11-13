Se incendió un edificio de 10 pisos en Retiro: gran operativo de evacuación de los bomberos El siniestro se originó en la terraza del inmueble, ubicado en Cerrito y Marcelo T. de Alvear. Se desconoce el origen de las llamas, que quedaron registradas en videos de usuarios de redes sociales. Por







El incendio ocurrió en la terraza del edificio. Captura video redes sociales.

Un principio de incendio en un edificio de oficinas ubicado sobre avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear, en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, generó este jueves por la mañana un importante operativo de emergencia que incluyó la presencia de bomberos y personal del SAME.

El siniestro se habría originado en la terraza del edificio, según confirmó el titular del SAME, Alberto Crescenti, quien explicó que el fuego fue rápidamente controlado por los Bomberos de la Ciudad. "Había mucho humo, pero el foco fue circunscrito por Bomberos de la Ciudad. Se evacuó a todo el personal por prevención", indicó el funcionario en diálogo con C5N.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rippedder/status/1988963146430845057&partner=&hide_thread=false Che se le prende fuego la terraza a @Zurich pic.twitter.com/BzvewWSZDH — Lucas (@Rippedder) November 13, 2025 En la zona se desplegó un amplio operativo sanitario, con al menos cinco ambulancias del SAME preparadas ante cualquier eventualidad. Aunque la situación se mantuvo bajo control, el movimiento de los equipos de emergencia generó demoras en el tránsito sobre Cerrito y 9 de Julio, en sentido hacia Constitución, en una hora clave de ingreso al microcentro porteño.