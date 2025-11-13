13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Esto le pasa al cuerpo si no se elonga: empezá a hacerlo antes de que sea tarde

Estirar los músculos después de hacer ejercicio es clave, pero muchas personas lo omiten por falta de tiempo. Una rutina de 5 minutos es suficiente para evitar problemas y lesiones.

Por
Estirar los músculos después de entrenar alivia tensiones y molestias.

Estirar los músculos después de entrenar alivia tensiones y molestias.

Freepik
  • Elongar los músculos después de hacer actividad física ayuda a reducir el riesgo de lesiones.
  • También alivia molestias y mejora la flexibilidad de músculos y articulaciones.
  • No estirar correctamente puede provocar rigidez, tensiones y contracturas.
  • Los expertos recomiendan elongar por 5 a 10 minutos después de entrenar.

Hacer actividad física de manera regular es importante para la salud, pero también lo es sumar una buena rutina de elongación. Aunque muchas personas suelen omitirla por falta de tiempo, estirar los músculos antes y después de entrenar ayuda a aliviar molestias y reducir el riesgo de lesiones.

El casp que conmocionó a los expertos en salud.
Te puede interesar:

Un resfrío le hizo ir al médico y un diagnóstico le cambió la vida: nadie esperaba el final

En los últimos años se ha hecho muy popular el stretching, una disciplina que consiste, justamente, en estirar los músculos y articulaciones para mejorar su movilidad y flexibilidad. Esto ayuda a preparar el cuerpo para el ejercicio y también facilita la recuperación.

Además, según un estudio de la Universidad Estatal de Florida, elongar ayuda a que los músculos utilicen el oxígeno de manera más eficiente y aumenta su rango de movimiento. Esto se debe a que estimula el crecimiento de los capilares que transportan sangre y otros nutrientes.

elongación

Qué le pasa al cuerpo si no se elonga

No elongar después de hacer actividad física aumenta el riesgo de que aparezcan lesiones como contracturas o rotura de las fibras musculares, lo que puede causar un intenso dolor. Además, la tensión en las fibras puede derivar en rigidez y en un acortamiento de los músculos.

Por otro lado, no estirar o hacerlo de manera correcta retrasa la eliminación del ácido láctico que se acumuló en los músculos durante el ejercicio, dificulta su recuperación y, al mantener el aumento de tono muscular, tiene efectos negativos sobre la flexibilidad.

Esto, a su vez, interfiere con las actividades de la vida diaria, ya que los músculos continúan tensos, doloridos y con molestias recurrentes, al mismo tiempo que disminuye la flexibilidad de las articulaciones. La tensión prolongada también puede acelerar el desgaste de los tejidos y provocar inflamación o tendinitis.

Los especialistas recomiendan hacer una rutina de estiramientos de 5 a 10 minutos después de entrenar. Deben estirarse todos los músculos que se hayan trabajado durante la actividad física y mantener cada posición de 20 a 30 segundos, sin rebotar y sin forzar el rango de movimiento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mantener la constancia es más importante que la cantidad total de pasos.

Un estudio reveló la cantidad de minutos que debés caminar para beneficiar la longevidad: ¿cuánto es lo mínimo?

Además del dolor físico, el uso frecuente de ropa muy apretada puede afectar la digestión.

Por qué hay que prestarle atención al "síndrome del pantalón ajustado": sorprendió a muchos

Este entrenamiento ayuda a regular el reloj biológico.

Este es el entrenamiento indicado para decirle chau al insomnio: no es caminar

Los expertos advierten sobre los peligros de los atracones de alcohol.

Esto le pasa al cuerpo si salís y tomás alcohol todos los fines de semana: tené cuidado

La mejor mascota es la que encaja con la vida de cada persona

¿Perro o gato? Qué mascota es mejor para potenciar la longevidad

Lavar el auto protege la salud del conductor y los acompañantes.

¿Sabías que muchos cometen un error al limpiar el auto que puede afectar a la salud? Tenés que estar al tanto

Rating Cero

El reconocido actor tiene una ex pareja que hoy en día está triunfando en la industria musical.

Quién es la exesposa de David Harbour: potenció su carrera musical tras el divorcio

Baramulla sigue la historia de Ridwaan Shafi Sayyid, un oficial de policía que llega al pueblo para investigar las desapariciones de niños.
play

Este thriller con misterio y eventos de fantasía es lo más visto de Netflix: qué película es

María Becerra presentó a “Maite”, su versión más sobria y sofisticada.

La impresionante transformación de María Becerra: un look con el que jamás se la vio

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

C5N en los Latin Grammy 2025: la música en español conquista Las Vegas

HayunA compartía en sus redes sociales los cambios de peso.

Famosa cantante se jactaba de bajar 10 kilos en un mes y se desmayó en el escenario: "Quería mostrar un buen look"

Nicolás Furtado como Diosito

La emotiva despedida de Nico Furtado para Jorge Lorenzo, su compañero en "El Marginal"

últimas noticias

Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

Hace 11 minutos
play

Banco Macro junto a IAE, 11 años de una alianza que premia al emprendedor argentino

Hace 14 minutos
La persecución se realizó a toda velocidad por las calles de La Boca.

Video: impresionante persecución en La Boca para detener a un motochorro

Hace 16 minutos
Google promete una versión más rápida, precisa e integrada en sus productos.

Se supo cuándo Google lanzará Gemini 3: qué hay que saber

Hace 20 minutos
Una clínica entregó una serie de recomendaciones.

Cómo podés hacer para que el humo del asado no dañe tus ojos

Hace 27 minutos