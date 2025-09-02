Qué debés hacer si volvés de tus vacaciones y tenés las plantas descoloridas

El color de las hojas permite conocer el estado de cada ejemplar. Con cuidados simples, muchas plantas pueden recuperarse tras la ausencia.

Al volver de las vacaciones , si se tienen plantas en el hogar, suele ocurrir que estas den una bienvenida mostrando un aspecto apagado , con hojas secas o tonalidades poco habituales. Esta situación es más frecuente de lo que parece luego de un periodo de ausencia, pero, según especialistas en jardinería, todavía hay recursos para intentar recuperarlas.

El color de las hojas se convierte en la principal pista para interpretar el estado de cada ejemplar. Lejos de ser un simple detalle estético, su variación pone al descubierto problemas concretos que pueden ir desde una falta de agua hasta un exceso de riego, sin olvidar la posibilidad de plagas o enfermedades. Saber leer esas señales a tiempo es fundamental para definir los pasos a seguir.

Identificar si la planta aún puede salvarse o si conviene retirarla por completo depende de la rapidez con que se actúe. Con observación atenta y algunos cuidados básicos, es posible revertir en gran parte el deterioro ocasionado durante las vacaciones y devolverles su vitalidad.

Ignacio Guío, especialista en plantas y conocido en redes sociales como @ignacioguio, asegura que el color de las hojas es la guía más clara para determinar la salud del ejemplar. En el caso de que aparezcan hojas marrones, la explicación es sencilla: la planta se ha secado y esas partes ya no se recuperarán, por lo que conviene retirarlas y retomar la rutina normal de riego.

Cuando las hojas se tornan negras , el panorama es más grave. Este signo indica que la planta se está pudriendo desde el interior y existe un riesgo elevado de que no pueda salvarse. En el caso de que se vuelvan amarillas, la causa suele estar en un exceso de agua, por lo que la recomendación es espaciar los riegos hasta que logre recuperar su equilibrio natural.

Otro problema frecuente son los puntitos marrones, asociados a la presencia de cochinilla, una plaga favorecida por la falta de ventilación. Según el experto, pueden eliminarse de manera sencilla retirando la “cascarita” del insecto con el dedo o con ayuda de una servilleta.

Sansevieria Aymala flores Plantas y regalos

Además, Guío recuerda que las plantas de interior suelen acumular polvo en sus hojas, lo que afecta a la fotosíntesis. Una limpieza regular resulta esencial para que puedan realizar sus funciones vitales de forma correcta.

Para las especies con forma de arbusto o árbol, existe un método eficaz para comprobar si siguen vivas: raspar ligeramente la corteza con unas tijeras. Si debajo se observa color verde, todavía circula savia y la planta tiene posibilidades de recuperación. Si, en cambio, aparece marrón, esa zona está muerta y habrá que cortar hasta dar con una parte sana.

Aunque no siempre es posible rescatar todos los ejemplares, la mayoría puede mejorar con cuidados básicos, como retirar lo que está seco, ajustar el riego y mantener una correcta ventilación. Observar y responder a sus señales es la clave para devolverles la vitalidad después de las vacaciones.