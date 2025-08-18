Este truco con fósforos en tus plantas puede ayudarte a resolver muchos problemas en tu jardín

Un método casero y económico con fósforos puede mejorar la salud de tus plantas, prevenir plagas y fortalecer la tierra de tu jardín. Descubrí cómo aplicarlo paso a paso.
El truco consiste en enterrar la cabeza de los fósforos en la tierra de tus macetas o jardín. La cabeza del fósforo contiene compuestos de fósforo y azufre, nutrientes que son beneficiosos para las plantas. Estos elementos ayudan a mejorar la absorción de minerales, fortalecen las raíces y estimulan el crecimiento saludable de las hojas y flores.
Regá normalmente después de enterrar los fósforos para que los nutrientes se disuelvan lentamente en la tierra.