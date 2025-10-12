Qué debés hacer si tenés murciélagos en tu casa según expertos

Lo fundamental es identificar y sellar todos los posibles puntos de entrada a tu vivienda una vez que estés seguro de que los murciélagos ya salieron.

Si aparecen murciélagos dentro de una vivienda, lo primero es mantener la calma y evitar el contacto directo. La mayoría de estas especies son inofensivas y cumplen un rol ecológico importante, pero su manipulación puede implicar riesgos sanitarios, ya que la rabia es una enfermedad que puede transmitirse por mordedura. Lo ideal es abrir puertas y ventanas, apagar las luces y permitir que el animal encuentre la salida hacia el exterior. Durante este proceso, se recomienda mantener distancia y silencio hasta que el murciélago abandone el lugar por sí mismo.

En los casos en que el murciélago no logre salir, o si se encuentra en el suelo, se debe proceder con precaución. Se aconseja esperar a que el animal se pose, usar guantes gruesos y atraparlo con un recipiente o balde, cubriéndolo con un cartón para evitar su escape. Luego, debe liberarse en un sitio seguro al aire libre. Es fundamental no tocarlo con las manos desnudas ni intentar capturarlo sin protección, ya que esto aumenta el riesgo de mordeduras o arañazos.

Cuando la presencia de murciélagos es recurrente, es necesario aplicar medidas de exclusión para evitar que ingresen nuevamente. Es importante revisar techos, grietas, conductos, chimeneas o aberturas pequeñas, ya que pueden ingresar por espacios mínimos. Se recomienda colocar mallas o válvulas unidireccionales que permitan su salida pero impidan su regreso. Si existe sospecha de contacto físico o el murciélago aparece en una habitación con niños o personas vulnerables, se debe contactar inmediatamente con autoridades sanitarias o con un servicio especializado en control de fauna para una intervención segura y responsable.

Encontrar un murciélago dentro de la vivienda puede resultar alarmante, pero lo más importante es mantener la calma y evitar cualquier contacto directo. La mayoría de los murciélagos entran por accidente y suelen estar tan asustados como las personas. No se debe intentar atraparlos ni matarlos sin la preparación adecuada, ya que aunque la gran mayoría no presenta enfermedades, estos animales pueden transmitir rabia, una infección grave y poco frecuente pero real.

Si el murciélago está volando dentro de una habitación, la estrategia más sencilla consiste en facilitarle la salida por sí mismo. Cerrá la puerta de la habitación donde se encuentra y abrí todas las ventanas y puertas que den al exterior. Apagá las luces interiores, ya que los murciélagos buscan naturalmente la oscuridad. Dejando un camino claro y oscuro hacia afuera, el animal probablemente encontrará la salida sin necesidad de intervención directa.

Cuando el murciélago se posa en una pared o en el suelo y no logra salir por sí mismo, se puede capturar de manera segura usando guantes gruesos. Esperá a que se quede quieto y cubrilo con un recipiente como un balde o un tazón grande. Luego, deslizá un cartón rígido o una revista entre la superficie y el recipiente para mantenerlo contenido. Este método permite manipular al animal sin riesgo de mordeduras o arañazos.

Una vez asegurado dentro del recipiente, el murciélago debe liberarse al aire libre, lejos de personas y mascotas. Lo ideal es colocarlo sobre una superficie elevada, como un árbol o un poste, y retirar el cartón para que pueda volar con seguridad. Evitá liberarlo directamente sobre el suelo, donde podría quedar vulnerable a otros animales o lesiones.

Si el murciélago aparece en el suelo o en una habitación con niños, personas dormidas o personas vulnerables, la situación requiere especial atención. En estos casos se considera que existe riesgo de exposición a la rabia, incluso sin signos visibles de mordedura. Es fundamental no soltar al animal y contactar a las autoridades sanitarias para que puedan evaluar la situación y determinar si se requiere algún procedimiento médico.

Cuando la presencia de murciélagos se vuelve recurrente, indica que existe un punto de entrada en la vivienda, generalmente en el techo, el ático o las paredes. La recomendación es realizar una exclusión, es decir, sellar todas las posibles entradas, pero solo cuando los murciélagos ya hayan salido. Se pueden utilizar masilla o espuma de poliuretano para tapar grietas de más de 1,5 cm, o instalar una válvula de una sola vía que permita la salida pero impida el regreso de los animales.

Es recomendable contactar a profesionales de control de fauna cuando se trate de una colonia grande o si existe sospecha de contacto en condiciones de riesgo. Los expertos garantizan que la exclusión se realice de manera segura, legal y humana, y pueden orientar sobre pruebas de rabia o medidas preventivas adicionales. Esto asegura que el hogar quede protegido y evita la dispersión de los murciélagos hacia otras áreas de la vivienda.