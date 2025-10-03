Qué debés hacer si tu perro destroza todo lo de tu hogar

Los especialistas en comportamiento de mascotas señalan que entender las razones detrás de estas conductas es clave para manejar la situación.

Tener mascotas en casa puede traer alegría y compañía, pero también desafíos inesperados , especialmente cuando la mascota comienza a destruir objetos del hogar . Este comportamiento genera preocupación entre los dueños y se convierte en un tema recurrente en la convivencia diaria.

Por qué no hay que hablarle como bebé a los perros, según un entrenador canino

Las causas pueden ser múltiples, desde el aburrimiento y la ansiedad hasta la búsqueda de atención o la necesidad de masticar. Por eso, cada vez más personas buscan orientación para equilibrar la relación con sus animales y minimizar los problemas en el hogar.

Llegar a casa después de un día agotador y encontrar que tu perro ha destrozado muebles, papeles o basura puede ser realmente frustrante. Sin embargo, gritarle o reaccionar con violencia solo empeora la situación . Para proteger tus pertenencias, hay algunas medidas inmediatas y otras más efectivas a largo plazo.

Como solución temporal, puedes alejar o cubrir los objetos valiosos con sustancias de olor desagradable para disuadir a tu perro de morderlos. Lo más recomendable es retirar del alcance de tu mascota cualquier elemento de valor antes de salir de casa. Pero estas estrategias solo funcionan a corto plazo.

La clave para un cambio duradero es entender la causa del comportamiento destructivo. Los perros no destrozan objetos por maldad, sino que suelen tener algún problema físico o psicológico, o simplemente sienten aburrimiento y exceso de energía. Los canes que no reciben suficiente estimulación física o mental buscan entretenerse por su cuenta, mordisqueando, revolviendo basura o rompiendo muebles.

Para prevenir estos episodios, asegúrate de que tu perro gaste energía antes de quedarte solo. Paseos largos, juegos de atrapar la pelota o actividades que lo ejerciten físicamente ayudan a que esté más tranquilo y equilibrado en casa. Además, dejarle juguetes interactivos, mantas o cajas con objetos seguros puede mantener su atención y reducir el riesgo de que destruya tus pertenencias mientras no estás.