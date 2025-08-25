Qué debés hacer con los relojes si se cambia el huso horario en Argentina

Especialistas señalan que la costumbre de no cumplir con los horarios pactados no solo afecta la vida laboral o social, sino que también puede evidenciar inseguridades

En las últimas horas, volvió a encenderse el debate sobre el huso horario en Argentina, a partir de un proyecto de ley impulsado por el diputado Julio Cobos. La propuesta obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y ahora pasará al Senado para su tratamiento definitivo. Si la iniciativa recibe aprobación, los ciudadanos deberán ajustar sus relojes, lo que impactará en la vida cotidiana de todo el país.

En caso de convertirse en ley, los relojes de Argentina deberán atrasarse 60 minutos. Esto implicaría que la hora oficial, actualmente en GMT-03, pase a ser GMT-04. El cambio no se limita a mover las manecillas, sino que busca alinear la hora del país con su posición geográfica real, lo que se considera clave para optimizar el aprovechamiento de la luz solar.

El diputado sostiene como principal argumento que, al adaptar la hora al huso horario correspondiente a la mayor parte del territorio argentino, se lograría una reducción en el consumo eléctrico. Según el proyecto, un mejor uso de la luz natural durante la mañana y la tarde permitiría disminuir la demanda de energía, sobre todo en los momentos de mayor consumo, contribuyendo así a un ahorro a nivel nacional.

La propuesta parte de la idea de que el huso horario oficial (-03 GMT) no refleja la ubicación geográfica del país, ya que gran parte del territorio se encuentra en la franja del GMT-04. Esta diferencia fue señalada por especialistas en cronobiología, quienes afirman que el desajuste entre la hora oficial y la solar repercute en los ritmos biológicos de la población. Por ese motivo, el cambio busca favorecer tanto la economía como la salud y el rendimiento diario.

Sin embargo, la iniciativa también genera cuestionamientos. Algunos expertos señalan que, aunque puede lograrse un ahorro de energía en ciertos tramos horarios, la medida no resolvería los problemas estructurales del sistema energético. Además, existe la posibilidad de que surjan dificultades en la coordinación de horarios con países limítrofes y entre provincias, si alguna decide mantener un huso distinto. En el pasado, esta situación provocó desorganización.

En conclusión, si el proyecto obtiene sanción definitiva, la población deberá prestar atención a las disposiciones oficiales para realizar el ajuste de sus relojes. La implementación exigirá una adaptación de la rutina, desde los horarios escolares y laborales hasta la actividad comercial y recreativa. Pese a las diferencias en el debate, el objetivo central es armonizar la hora con la luz solar para favorecer la calidad de vida y un uso más eficiente de la energía.