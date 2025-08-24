24 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cambio de horario: un experto afirmó que Argentina debería tener dos husos distintos

El antropólogo Gonzalo Iparraguirre, especialista en gestión del tiempo, señaló que pasar al huso -4 GMT es "un buen comienzo", pero advirtió que el horario debe ajustarse a la realidad de cada región. "Lo ideal sería que las provincias de la cordillera puedan decidir quedarse en el -5 GMT", sostuvo.

Por
Las diferencias geográficas de Argentina justificarían usar dos horarios distintos.

Las diferencias geográficas de Argentina justificarían usar dos horarios distintos.

El antropólogo Gonzalo Iparraguirre afirmó que el proyecto para cambiar el huso horario de Argentina, que obtuvo media sanción en Diputados y propone pasar del -3 GMT al -4 GMT, es "un buen comienzo", pero advirtió que "una gran parte del país debería estar en -5 GMT".

Aerolíneas Argentinas fue la empresa más afectada por el paro del viernes.
Te puede interesar:

Nueva jornada de paro de controladores aéreos: se esperan más demoras y cancelaciones de vuelos

"Hoy en día estamos en un huso horario incorrecto que hace que no aprovechemos el sol del mejor modo y, de hecho, el -4, que es un poco la propuesta que se pretende cambiar ahora, sería para una parte del país", explicó el especialista en gestión del tiempo en Bien Temprano por C5N.

"En realidad, hay una gran parte del país que está en -5 o debería estar en -5. Si vos mirás el planisferio con los husos horarios, el meridiano de -5 comienza a la altura de San Juan. Todo Neuquén, gran parte de Río Negro, de Chubut y de Santa Cruz te queda del lado del -5", detalló.

Iparraguirre consideró que el proyecto impulsado por Julio Cobos es "un buen comienzo", pero rechazó "volver al -3 en invierno". "Si bien al tener más disponibilidad de luz a la mañana puedo ahorrar energía, también es cierto que tenés consumo a la tardecita-noche porque te falta luz natural", indicó.

Embed

"El -3 no toca en ningún lado a Argentina, no hace falta. Buenos Aires, por ejemplo, está en la mitad del -4, que comienza ya en la costa brasilera. Lo ideal sería que esté en -4 todo el país y las provincias de la cordillera, sobre todo los municipios, tengan la posibilidad de decidir alternar con el -5 o quedarse en el -5", propuso.

El experto recordó que esto "pasa en muchos países del mundo que tienen más de una zona horaria y lo sincronizan", como Estados Unidos, y "no es tan difícil" de coordinar. "Hoy en día la informática te permite hacerlo automáticamente y no hay ningún problema administrativo", subrayó.

Cambio de huso horario: proponen "repensar los horarios de las actividades"

"Más allá del análisis energético, que fue el que en general siempre se adoptó, la propuesta es: mantengamos el -4 y repensemos el horario de ingreso a las actividades. El 'horario ideal' hay que ajustarlo a las realidades de las comunidades, de la ciudad, de las actividades comerciales", remarcó el antropólogo.

En ese sentido, indicó que establecer el mismo huso horario para toda la Argentina "a veces termina siendo impreciso, porque las condiciones geográficas y climáticas no lo permiten". La clave, según Iparraguirre, es "repensar los horarios de las actividades", que no son iguales en todo el país.

"Además del huso horario, lo que yo propongo es que también trabajemos lo que se llama las políticas del tiempo: los horarios comerciales, los ingresos a las escuelas, la apertura de las oficinas gubernamentales, es decir, todo aquello que te va marcando una agenda y muchas veces te condiciona a levantarte más temprano", explicó.

A modo de ejemplo, sugirió "repensar el horario de ingreso para que en determinadas escuelas, en determinados momentos del año, no tengan por qué entrar a las 8 o a las 7 si es de noche. Es decir, tener la flexibilidad de que ese colegio cambie el horario y entren a las 9, al menos en invierno. Entonces, en vez de cambiar la hora a -3, cambiás la hora de las escuelas", concluyó.

Noticias relacionadas

Los Feriados a nivel nacional que quedan en el año

El próximo feriado nacional llega en casi dos meses pero con una curiosidad: cuál es

Parte de la Patagonia recibirá fuertes lluvias.

Cambió el pronóstico: hay alerta por viento, lluvia y frío extremo en Buenos Aires y otras siete provincias

Norma Beatriz Nolan fue elegida Miss Universo en 1962.

Falleció Norma Beatriz Nolan, la única Miss Universo argentina

Resultados del Loto Plus del miércoles 18 de junio de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3807 del sábado 23 de agosto de 2025

El frío y el viento se extenderán en amplias zonas del país este fin de semana.

Alerta amarilla por fuertes vientos en Buenos Aires: cuáles son las recomendaciones

Efectivos de la subcomisaría 65 acudieron al lugar alertados por los vecinos.

Un hombre murió electrocutado mientras intentaba robar cables

Rating Cero

Ya está disponible en Netflix Dune: parte 2, un nuevo trhiller estadounidense que está siendo tendencia.
play

Dune: parte dos llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la famosa historia

Netflix estrena “Rehén”, una serie limitada de suspenso político que combina intriga, chantaje y decisiones de alto riesgo en cinco episodios.
play

Está en Netflix y es una serie espectacular: mucha conspiración y poder

Esta serie impacta con sus actuaciones.
play

Tiene 5 capítulos, está en Netflix y tiene una trama durísima

Marvel Studios se encuentra en plena reconfiguración de su universo cinematográfico, y se aproxima el principio de esta nueva etapa.

Cómo será el reinicio del universo que planea Marvel con Avengers: Secret Wars

Megan Fox se sinceró sobre las cirugías que se sometió a lo largo de su carrera.

La impresionante transformación de Megan Fox: así se veía antes de los retoques

play

Verónica de la Canal: "Mis diseños son transgresores como mi personalidad"

últimas noticias

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso.

Córdoba tiene una nueva forma de pagar el transporte que facilita el acceso: cuál es

Hace 11 minutos
Dónde está ubicado este pequeño pero deslumbrante pueblo del norte.

Turismo en Argentina: el pueblito norteño que parece de película

Hace 22 minutos
Desde septiembre, la AUE tendrá un aumento del 1,9% y pasará a $115.088.

Buenas noticias para embarazadas: los 3 beneficios que pueden cobrar en septiembre 2025

Hace 33 minutos
Las diferencias geográficas de Argentina justificarían usar dos horarios distintos.

Cambio de horario: un experto afirmó que Argentina debería tener dos husos distintos

Hace 43 minutos
En caso de ganar, Boca podría acercarse a los primeros puestos de la Zona A

Boca quiere hilvanar su segundo triunfo consecutivo de local ante Banfield

Hace 53 minutos