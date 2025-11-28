28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué plantar un jardín puede ser un potencial para la longevidad según un experto

El cultivo cotidiano favorece el movimiento y la calma emocional. Un espacio pequeño basta para impulsar un bienestar duradero.

Por
Esta práctica se integra con facilidad en la rutina.

Esta práctica se integra con facilidad en la rutina.

Freepik
  • Un referente en longevidad señala que el cultivo cotidiano de plantas puede aportar años extra de vida.
  • La jardinería reúne movimiento físico moderado, reducción del estrés y mejora del ánimo.
  • Cuidar macetas o un pequeño huerto genera hábitos saludables que se sostienen sin esfuerzo.
  • Expertos destacan que no hacen falta grandes terrenos: la constancia es lo que impulsa el bienestar.

El interés por encontrar prácticas accesibles que prolonguen la vida puso a la jardinería en el centro de la escena. Según especialistas en longevidad, mantener plantas puede transformarse en una herramienta sencilla para sumar bienestar físico y emocional sin requerir rutinas intensas ni equipamiento deportivo.

El caso de el chico que mide más de 2 metros a sus 15 años
Te puede interesar:

Con solo 15 años alcanzó a medir más de 2 metros y un diagnóstico médico le cambió la vida: qué descubrieron

Las regiones del mundo donde abundan personas de edad avanzada suelen compartir hábitos cotidianos relacionados con el movimiento suave, la alimentación natural y la reducción del estrés. Por este motivo, trabajar con plantas aparece como una actividad que reúne varios de estos factores en un solo gesto diario.

El cuidado de un pequeño espacio verde, desde un cantero hasta unas pocas macetas, se integra con facilidad en la rutina, favorece la calma y promueve acciones que contribuyen al equilibrio general del organismo.

Longevidad huerta

Qué importancia tiene plantar un jardín para la longevidad según expertos

El especialista en zonas de alta expectativa de vida explica que cuidar plantas ofrece beneficios que van más allá de la estética del hogar. Los movimientos repetidos al regar, podar o revisar el crecimiento proporcionan un nivel de actividad física constante, similar al ejercicio con el propio peso o a caminatas suaves, pero sin la presión de un entorno deportivo formal. Cada persona avanza a su propio ritmo y disfruta de la tarea sin percibirla como un esfuerzo planificado.

El contacto directo con la tierra también aporta un efecto emocional importante. Trabajar con plantas genera una sensación de serenidad que, según el experto, supera incluso algunas técnicas de meditación. Esta calma se refleja en una disminución del cortisol, la hormona relacionada con el estrés, lo que favorece un estado de bienestar prolongado. Cuando la actividad resulta placentera, el hábito se sostiene sin dificultad y su impacto sobre la salud se multiplica con el tiempo.

Longevidad huerta

Cultivar alimentos propios añade otra ventaja, la cual consiste en que cosechar verduras o frutas del mismo espacio que se cuida a diario, aumenta la probabilidad de consumirlas. Este vínculo emocional impulsa una alimentación más fresca y natural, que se suma al movimiento físico y al alivio del estrés, generando un ciclo positivo para la salud a largo plazo. Según el especialista, esta constancia puede traducirse en varios años adicionales de vida.

El experto remarca que la jardinería no requiere grandes terrenos. Quienes viven en departamentos pueden obtener los mismos beneficios utilizando macetas con especies sencillas, como tomateras, hierbas o rabanitos. Lo determinante no es la superficie, sino el hábito diario de atención y la conexión personal que se establece con las plantas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad. 

La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

El reconocimiento de su importancia se relaciona con el deterioro muscular que avanza a partir de los 40 años.

Este ejercicio fortalece los músculos y tiene un efecto vital en la longevidad: cuál es

Familiares protestaron el martes en las instalaciones del hospital.

Denuncian la muerte de siete bebés y dos mamás en la Nueva Maternidad de Córdoba

Esta rutina debe hacerse al máximo nivel de intensidad.

La rutina de solo 20 minutos para quemar grasa y ganar fuerza

El Popeye Ruso podría perder sus brazos por la inyección de aceite

Un luchador ruso que se hizo viral por inyectarse aceite podría sufrir la amputación de sus brazos

La malaria causa la muerte de cerca de 600.000 personas al año, mayormente niños en el África subsahariana.

Un estudio proyecta una expansión masiva de malaria en África por el calentamiento global

Rating Cero

Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.
play

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix
play

Esta adaptación para una novela cargada de drama es la película más vista de Netflix: de cuál se trata

Una mezcla de ciencia ficción y aventura que cumple su promesa: entretener sin vueltas y con mucha adrenalina.
play

Esta película con Adam Driver combina viajes en el tiempo, dinosaurios, supervivencia y es tendencia en Netflix: cuál es

Envidiosa tendrá cuarta temporada.

Griselda Siciliani confirmó la cuarta temporada de Envidiosa tras el éxito de la tercera

Ángel de Brito ventiló las intimidades.

Bomba en LAM: Ángel de Brito reveló el nombre de la angelita que iba "borracha"

últimas noticias

play
Una producción que combina humor, sensibilidad y vínculos inesperados.

Este es uno de los últimos éxitos de Tom Hanks y está siendo de lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Hace 13 minutos
Las nuevas pautas marcan un proceso más descentralizado y con mayor presencia de talleres privados.

Cuáles son los últimos cambios que tuvo la VTV y qué debés saber si vas a hacer el trámite

Hace 16 minutos
Los especialistas señalan que esto ocurre porque los espectadores perciben a los más indefensos como seres que necesitan protección.

Por qué hay personas que sufren más por un perro que por una persona cuando ven una película

Hace 16 minutos
Este jugador fue clave en el Mundial de Francia 1998.

Pasó de hacer un gol en el Mundial y jugar con Maradona a alejarse hace 20 años del fútbol

Hace 17 minutos
La estrella de Hollywood reveló detalles sobre su reciente soltería tras el divorcio.

Nicole Kidman habló por primera vez de su divorcio y reveló qué figuras de Hollywood la acompañan en el proceso

Hace 18 minutos