Por qué plantar un jardín puede ser un potencial para la longevidad según un experto El cultivo cotidiano favorece el movimiento y la calma emocional. Un espacio pequeño basta para impulsar un bienestar duradero. Por + Seguir en







Esta práctica se integra con facilidad en la rutina. Freepik

Un referente en longevidad señala que el cultivo cotidiano de plantas puede aportar años extra de vida.

La jardinería reúne movimiento físico moderado, reducción del estrés y mejora del ánimo.

Cuidar macetas o un pequeño huerto genera hábitos saludables que se sostienen sin esfuerzo.

Expertos destacan que no hacen falta grandes terrenos: la constancia es lo que impulsa el bienestar. El interés por encontrar prácticas accesibles que prolonguen la vida puso a la jardinería en el centro de la escena. Según especialistas en longevidad, mantener plantas puede transformarse en una herramienta sencilla para sumar bienestar físico y emocional sin requerir rutinas intensas ni equipamiento deportivo.

Las regiones del mundo donde abundan personas de edad avanzada suelen compartir hábitos cotidianos relacionados con el movimiento suave, la alimentación natural y la reducción del estrés. Por este motivo, trabajar con plantas aparece como una actividad que reúne varios de estos factores en un solo gesto diario.

El cuidado de un pequeño espacio verde, desde un cantero hasta unas pocas macetas, se integra con facilidad en la rutina, favorece la calma y promueve acciones que contribuyen al equilibrio general del organismo.

Longevidad huerta Freepik Qué importancia tiene plantar un jardín para la longevidad según expertos El especialista en zonas de alta expectativa de vida explica que cuidar plantas ofrece beneficios que van más allá de la estética del hogar. Los movimientos repetidos al regar, podar o revisar el crecimiento proporcionan un nivel de actividad física constante, similar al ejercicio con el propio peso o a caminatas suaves, pero sin la presión de un entorno deportivo formal. Cada persona avanza a su propio ritmo y disfruta de la tarea sin percibirla como un esfuerzo planificado.

El contacto directo con la tierra también aporta un efecto emocional importante. Trabajar con plantas genera una sensación de serenidad que, según el experto, supera incluso algunas técnicas de meditación. Esta calma se refleja en una disminución del cortisol, la hormona relacionada con el estrés, lo que favorece un estado de bienestar prolongado. Cuando la actividad resulta placentera, el hábito se sostiene sin dificultad y su impacto sobre la salud se multiplica con el tiempo.

Longevidad huerta Freepik Cultivar alimentos propios añade otra ventaja, la cual consiste en que cosechar verduras o frutas del mismo espacio que se cuida a diario, aumenta la probabilidad de consumirlas. Este vínculo emocional impulsa una alimentación más fresca y natural, que se suma al movimiento físico y al alivio del estrés, generando un ciclo positivo para la salud a largo plazo. Según el especialista, esta constancia puede traducirse en varios años adicionales de vida. El experto remarca que la jardinería no requiere grandes terrenos. Quienes viven en departamentos pueden obtener los mismos beneficios utilizando macetas con especies sencillas, como tomateras, hierbas o rabanitos. Lo determinante no es la superficie, sino el hábito diario de atención y la conexión personal que se establece con las plantas.