Este ejercicio fortalece los músculos y tiene un efecto vital en la longevidad: cuál es

Una práctica cotidiana puede marcar la diferencia en la movilidad a largo plazo. La constancia en su ejecución aporta a sostener una vida más autónoma.

El reconocimiento de su importancia se relaciona con el deterioro muscular que avanza a partir de los 40 años. Pexels

Expertos recomiendan un ejercicio concreto que se volvió decisivo para sostener la fuerza muscular y favorecer una vida más prolongada y autónoma. Su efectividad se encuentra en la capacidad de trabajar diferentes zonas del cuerpo que intervienen en movimientos cotidianos y en la prevención de lesiones frecuentes en la adultez.

Mientras la población que envejece, numerosos especialistas insisten en la importancia de conservar masa muscular y movilidad para evitar fracturas, caídas y pérdida de independencia. La práctica regular de ejercicios que desarrollen fuerza, capacidad aeróbica y flexibilidad adquiere un valor central para sostener una vida funcional durante más tiempo.

La evidencia científica y el consenso profesional apuntan a un movimiento ampliamente conocido , de fácil ejecución y aplicable a la rutina diaria, que se integra fácilmente a cualquier nivel de entrenamiento y ofrece beneficios medibles con rapidez.

La sentadilla se afianza como una de las prácticas más eficaces para sostener la fuerza y promover una vida activa en la adultez. Profesionales del entrenamiento coinciden en que este gesto, pese a su simpleza, incide de manera directa en los principales grupos musculares del tren inferior y en la estabilidad general del cuerpo. Su aporte a la prevención de caídas y al mantenimiento de la autonomía lo colocan entre los ejercicios funcionales más relevantes.

El reconocimiento de su importancia se relaciona con el deterioro muscular que avanza a partir de los 40 años. Ante este proceso, los entrenamientos de fuerza permiten enlentecer la pérdida de masa muscular y reducir el riesgo de fracturas. Matt Roberts, entrenador y colaborador de The Telegraph, sostiene que la base de una vida larga y saludable requiere fuerza, movilidad y buena salud cardiovascular, y que la combinación constante de estos elementos mejora la independencia a largo plazo.

Estudios vinculados a adultos mayores muestran que quienes conservan cuádriceps fuertes tienen menos posibilidades de morir en un plazo de seis años en comparación con personas con menor fortaleza muscular, lo que reafirma el valor de este movimiento para el bienestar general. Especialistas como Myatt Murphy y Eric Daw remarcan que la sentadilla reproduce acciones habituales, como levantarse, sentarse o subir a un auto, y que realizarla correctamente influye directamente en la calidad de vida diaria.

sentadillas

Para aprovechar al máximo sus beneficios, la técnica resulta esencial. Se recomienda iniciar con una postura básica, con los pies separados al ancho de hombros, espalda alineada, pecho elevado y talones firmes sobre el suelo. Quienes recién comienzan pueden apoyarse en una superficie estable para mantener el equilibrio y enfocarse en el control del movimiento. Mantener las rodillas alineadas y evitar que sobrepasen los dedos de los pies ayuda a proteger las articulaciones.

La fase ascendente del ejercicio aporta el mayor estímulo de fuerza, por lo que no es necesario realizar una flexión profunda en caso de incomodidad en caderas o rodillas. Dos series iniciales de ocho a diez repeticiones, con un ritmo pausado, conforman un buen punto de partida. Con la práctica, la recomendación es avanzar hacia una ejecución sin apoyo, elevando los brazos hacia adelante o cruzándolos sobre el pecho para sostener la postura.

Si bien la sentadilla tiene un rol central, los especialistas aconsejan complementarla con otros movimientos funcionales para lograr una salud integral. La dominada asistida fortalece espalda y brazos, la sentadilla búlgara mejora la estabilidad en una pierna y el farmer’s carry desarrolla coordinación, fuerza de agarre y resistencia. A estos ejercicios se suman opciones como peso muerto, puente de glúteos, press de pecho y remo inclinado, orientadas a conservar densidad ósea y masa muscular.

La constancia y el cuidado técnico se repiten como recomendaciones en todos los testimonios profesionales. Una progresión gradual y rutinas equilibradas permiten sostener la movilidad, proteger las articulaciones y conservar la fuerza necesaria para una vida independiente. La sentadilla, por su impacto directo en la funcionalidad diaria, continúa siendo una herramienta central para quienes buscan envejecer con vitalidad.