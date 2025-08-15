15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué tomar mate en invierno tiene 3 beneficios claves para la salud

Esta bebida, que combina tradición y sabor, se transforma en un acompañante ideal para atravesar las bajas temperaturas y las jornadas más cortas.

Por
Tomar mate en invierno tienen varios beneficios 

Tomar mate en invierno tienen varios beneficios 

Pexels

El mate es una de las infusiones más arraigadas en la cultura de los argentinos y de muchos países de la región, consumida en cualquier época del año. Sin embargo, su presencia durante los meses más fríos adquiere un significado especial, no solo por la costumbre social, sino también por sus posibles efectos positivos en el bienestar.

Cómo preparar este delicioso plato árabe.
Te puede interesar:

Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

En la temporada invernal, las reuniones familiares o entre amigos suelen girar en torno a un termo humeante y un mate listo para compartir. Más allá de su papel como elemento de unión y convivencia, tomar mate en invierno puede aportar beneficios que van más allá del simple disfrute. Conocelos.

Qué beneficios tiene tomar mate en invierno

Mate
Esta infusión puede ser fácilmente incorporada en la rutina diaria como parte de un estilo de vida saludable.

Esta infusión puede ser fácilmente incorporada en la rutina diaria como parte de un estilo de vida saludable.

La yerba mate reúne antioxidantes como polifenoles y ácido clorogénico, que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a frenar el envejecimiento celular. Además, aporta vitaminas A, C, E y del complejo B, potasio, una importante cantidad de zinc y aminoácidos que favorecen el buen funcionamiento del organismo, especialmente en épocas de bajas temperaturas.

En los meses fríos, su efecto energizante se vuelve aún más relevante. El mate estimula el metabolismo, promueve la quema de grasas y brinda una energía sostenida sin necesidad de calorías adicionales, funcionando como un apoyo constante para iniciar la jornada o mantener el ritmo. Cuando la actividad física disminuye en invierno, se convierte en una aliada para conservar la energía y la concentración.

En cuanto a la salud cardiovascular, una investigación del Centro Nacional de Información Biotecnológica señala que el consumo habitual de yerba mate puede elevar el colesterol HDL (considerado “bueno”) y disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Sus antioxidantes también contribuyen a prevenir la acumulación de grasa en las arterias, favoreciendo el cuidado del corazón.

Noticias relacionadas

Campo Ramón combina naturaleza, cultura y turismo sostenible en el corazón de Misiones.

Turismo en Argentina: el pueblito que mezcla la naturaleza y el descanso en forma única

La tendencia actual busca recuperar looks que transmiten naturalidad y movimiento.

Estilo Carrie Bradshaw: cuál es el peinado de los 2000 que puede volver a ponerse de moda

Neurólogos advirtieron que la forma de caminar puede ayudar a detectar la demencia

Un truco super facil para evitar la humedad en las ventanas y vidrios.

Si pusiste sal en tus ventanas para combatir el frío, tenés que saber cada cuánto debés renovarla

Una advertencia contundente sobre la reutilización de las botellas de plástico. 

Mejor reciclar: por qué no debés reutilizar las botellas de plástico según expertos

Es un ícono de la moda, seguido por millones de personas en todo el mundo.

La impresionante transformación de Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo: así se veía antes

Rating Cero

El cruce entre Luck Ra y la participante.
play

Qué pasó entre Luck Ra y un participante del team Soledad en La Voz Argentina: "Dejá de llorar"

La casa de las ideas, Marvel, tiene previsto lanzar tres series de infantiles con los superhéroes más famosos de las sagas.

Cuál es la nueva serie de Los Vengadores que Marvel estrenará en Disney+ junto a otros dos especiales

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

últimas noticias

Cómo preparar este delicioso plato árabe.

Ni el limón ni la carne: el ingrediente secreto para que las empanadas árabes queden súper jugosas

Hace 3 minutos
Preocupación el mercado por las medidas del BCRA. 

Preocupación en el mercado por las nuevas medidas del BCRA y la baja licitación de deuda

Hace 5 minutos
Campo Ramón combina naturaleza, cultura y turismo sostenible en el corazón de Misiones.

Turismo en Argentina: el pueblito que mezcla la naturaleza y el descanso en forma única

Hace 7 minutos
El Programa Volver al Trabajo otorga $78.000 y capacitación para facilitar la inserción laboral.

ANSES: la prestación que paga $78.000 y ayuda a encontrar trabajo

Hace 9 minutos
Los líderes cara a cara como en el pasado.

Trump aseguró que Putin puede enfrentar "consecuencias severas" si se niega a finalizar la guerra con Ucrania

Hace 22 minutos