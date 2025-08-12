12 de agosto de 2025 Inicio
Este es el yuyo ideal para agregar al mate y combatir la diabetes

Una planta aromática puede ayudar a regular la glucosa: su combinación con yerba potencia beneficios digestivos y antioxidantes.

Una de estas se consolida como una muy buena opción para abordar el manejo de la glucosa en sangre.

En nuestro país, el mate ocupa un lugar especial por sus beneficios y por su valor cultural. Entre sus variantes, la mezcla con hierbas medicinales se está convirtiendo en una práctica frecuente para potenciar sus propiedades. Una de estas plantas destaca por su capacidad para colaborar en el control de la glucemia, lo que la vuelve especialmente interesante para personas con diabetes.

Este pequeño ajuste puede ser clave para mejorar la digestión, el descanso y la salud metabólica. 
La mejor hora para que los mayores de 65 años cenen: pocos lo sabían

La integración de yuyos al mate no solo responde a cuestiones de sabor, sino también a objetivos de bienestar. Algunas hierbas aportan propiedades digestivas, otras actúan como relajantes naturales y varias ofrecen efectos antioxidantes. En este contexto, ciertas especies ganaron reconocimiento por contribuir de forma complementaria al equilibrio del organismo.

Una de estas se consolida como una muy buena opción para abordar el manejo de la glucosa en sangre. Esto se debe gracias a su perfil antioxidante, su capacidad para reforzar el sistema inmune y su aporte al metabolismo de la glucosa.

Qué yuyo es perfecto para sumarle al mate si tenés diabetes

La carqueja es una planta aromática que, incorporada al mate, puede favorecer el control de la glucemia. Sus compuestos actúan regulando el metabolismo de la glucosa, por lo que resulta de utilidad para quienes buscan un apoyo natural en el manejo de la diabetes. Aunque no reemplaza tratamientos médicos, su aporte antioxidante ayuda a fortalecer la producción de glóbulos blancos, importante para prevenir y enfrentar infecciones.

El mate en sí ya ofrece beneficios energizantes, digestivos y antioxidantes. Preparado con agua a unos 70 grados y sin azúcar, aporta alrededor de 75 calorías por cada cien gramos de yerba diluidos en un litro, lo que lo convierte en una bebida saludable y de bajo contenido calórico.

