Este es el yuyo ideal para agregar al mate y combatir la diabetes

En nuestro país, el mate ocupa un lugar especial por sus beneficios y por su valor cultural. Entre sus variantes, la mezcla con hierbas medicinales se está convirtiendo en una práctica frecuente para potenciar sus propiedades. Una de estas plantas destaca por su capacidad para colaborar en el control de la glucemia, lo que la vuelve especialmente interesante para personas con diabetes.

La integración de yuyos al mate no solo responde a cuestiones de sabor, sino también a objetivos de bienestar. Algunas hierbas aportan propiedades digestivas, otras actúan como relajantes naturales y varias ofrecen efectos antioxidantes. En este contexto, ciertas especies ganaron reconocimiento por contribuir de forma complementaria al equilibrio del organismo.

Una de estas se consolida como una muy buena opción para abordar el manejo de la glucosa en sangre. Esto se debe gracias a su perfil antioxidante, su capacidad para reforzar el sistema inmune y su aporte al metabolismo de la glucosa.

Qué yuyo es perfecto para sumarle al mate si tenés diabetes La carqueja es una planta aromática que, incorporada al mate, puede favorecer el control de la glucemia. Sus compuestos actúan regulando el metabolismo de la glucosa, por lo que resulta de utilidad para quienes buscan un apoyo natural en el manejo de la diabetes. Aunque no reemplaza tratamientos médicos, su aporte antioxidante ayuda a fortalecer la producción de glóbulos blancos, importante para prevenir y enfrentar infecciones.