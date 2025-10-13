Por qué no hay que guardar el arroz cocido para el día siguiente Es una comida muy versátil y es normal preparar varias porciones a la vez. Sin embargo, los expertos advierten que puede echarse a perder aunque no cambie su aspecto, olor ni textura. Por







El arroz cocido no debe guardarse más de 24 horas en la heladera.

El arroz blanco es uno de los acompañamientos más rápidos y versátiles. Es muy común preparar de más, ya sea a propósito o porque calculamos mal las cantidades, y guardarlo en la heladera para la comida del día siguiente, pero los especialistas advierten que esta costumbre puede traer problemas de salud.

La experta en seguridad alimentaria Cristina Lora explicó en el podcast Hábito Zero que el arroz cocido no debe guardarse más de 24 horas en la heladera, porque pasado ese tiempo aumenta el riesgo de sufrir malestares estomacales, diarrea y dolor abdominal, aún cuando parezca estar en buenas condiciones.

Este peligro se debe a la presencia de toxinas de bacillus cereus, una bacteria que puede contaminar los alimentos y, en muchos casos, no altera su color, sabor ni textura, por lo que no es posible detectarla a simple vista. Sin embargo, al ingerirla suele producir cuadros de gastroenteritis y vómitos.

En este sentido, la recomendación es no recalentar el arroz cocido varias veces en el microondas, sino consumirlo frío (para que la toxina no llegue a germinar) o calentarlo por encima de los 75° (para matar las bacterias). La llamada "zona de peligro", que va de los 5° a los 60°C, es la que ayuda a activarla.