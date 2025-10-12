Cómo es la moda que habla de "belleza silenciosa" para mantener la piel

Esta tendencia gana fuerza en nuestro país. Promueve tratamientos sutiles que realzan la piel sin alterar los rasgos.

La “belleza silenciosa” se posiciona como una de las tendencias más fuertes del año en materia de estética y cuidado facial. A diferencia de los procedimientos que transforman radicalmente los rasgos, esta corriente prioriza la naturalidad y la armonía del rostro, con resultados sutiles y que duran por más tiempo. Su objetivo es destacar lo auténtico de cada persona, apostando por tratamientos que mejoran la piel sin alterar su esencia.

Llegó a Argentina: cómo es la tendencia que busca que la belleza facial y el maquillaje luzca más natural

En línea con esta filosofía, la firma brasileña Rennova desembarcó en Argentina con una propuesta que trae innovación y sutileza. La marca, especializada en medicina estética , promueve un enfoque minimalista y consciente del autocuidado, donde cada intervención busca acompañar el envejecimiento natural y potenciar la luminosidad de la piel. Este concepto surge como una extensión del llamado “lujo silencioso” que ya se impuso en la moda y el estilo personal, y que ahora se traslada al universo de la belleza y estética.

La popularidad de esta tendencia crece entre quienes prefieren una apariencia saludable sin perder frescura. Actrices y modelos argentinas se sumaron a esta corriente que combina bienestar, prevención y estética, consolidando una nueva manera de entender la belleza moderna, más enfocada en la autenticidad que en la perfección.

La “belleza silenciosa” busca resultados naturales mediante tratamientos que actúan desde el interior de la piel y respetan los rasgos propios del rostro. Lejos de los excesos, se basa en técnicas que estimulan la regeneración celular, hidratan en profundidad y devuelven vitalidad sin modificar la expresión.

Según explica Diego Martínez, CEO de PH, distribuidor oficial de Rennova en Argentina, los tratamientos más utilizados incluyen bioestimuladores de colágeno, vitaminas faciales, ácido hialurónico y polinucleótidos aplicados en pequeñas dosis. “El objetivo es lograr una armonización facial sutil que realce la belleza sin cambiar los rasgos”, destaca el especialista.

Figuras como Carla Peterson, Eugenia “La China” Suárez, Zaira Nara y Valeria Mazza ya apuestan por este estilo que deja a la vista tanto naturalidad como luminosidad. La clave está en proyectar un aspecto descansado y saludable, donde el foco no está en el retoque visible, sino en mantener la piel firme y bien cuidada.

rennova Rennova

Además, esta tendencia no se limita a los tratamientos profesionales, ya que también promueve rutinas de cuidado facial simples y sostenibles. Los especialistas recomiendan productos básicos pero eficaces, como limpiadores suaves, sérums antioxidantes con vitamina C, cremas con ácido hialurónico, protector solar diario y cremas nutritivas para la noche. Complementar con mascarillas hidratantes y exfoliaciones suaves una vez por semana ayuda a mantener la piel equilibrada y luminosa.