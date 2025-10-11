11 de octubre de 2025 Inicio
Este producto está en casi todas las casas y con un truco podés quitar esa mancha clave: cuál es

Este ingrediente se impone como la solución natural más eficaz. Con un simple hervor, se puede mantener la pava limpia y libre de residuos.

El truco del limón se volvió viral en plataformas como TikTok y YouTube.

El sarro en la pava es uno de los problemas domésticos más comunes en los hogares argentinos, sobre todo en regiones con agua dura como Mendoza, Córdoba o el conurbano bonaerense. Aunque no afecta la salud, este residuo blanco puede alterar el sabor del agua, reducir la eficiencia del aparato y dificultar su mantenimiento diario.

Para resolverlo, miles de usuarios recurren a métodos caseros que no requieren productos químicos ni gastar de más. Entre estos, un truco muy fácil y natural se volvió tendencia en redes sociales por su utilidad: limpiar el sarro utilizando un ingrediente que casi todos tienen en la cocina.

Su éxito se encuentra en que ofrece resultados rápidos y visibles, prolonga la vida útil del electrodoméstico y además deja un aroma agradable. La técnica, validada por especialistas en limpieza sustentable, se consolidó como una de las formas más prácticas y económicas de mantener la pava en perfectas condiciones.

Cómo es el truco para limpiar el sarro de la pava eléctrica

El método más popular consiste en hervir jugo de limón puro o rodajas de limón en el interior de la pava. La acidez natural de esta fruta permite disolver los depósitos calcáreos sin dañar el material del aparato. Según la ingeniera química Mariana Luja, especialista en limpieza ecológica, “el ácido cítrico tiene un efecto similar al del vinagre, pero con un aroma más suave y menos invasivo”.

Para aplicarlo, se recomienda verter una taza de jugo de limón concentrado en la pava eléctrica, encenderla y dejar hervir el líquido por completo. Luego se debe desechar el contenido y enjuagar varias veces con agua limpia. En casos de sarro persistente, puede dejarse reposar el jugo caliente entre 10 y 15 minutos antes del enjuague. Repetir el proceso cada dos semanas ayuda a mantener el electrodoméstico libre de residuos.

Otra alternativa efectiva es el vinagre blanco, que también posee propiedades antisarro, aunque su olor intenso puede impregnarse en el interior del recipiente. “Ambos productos funcionan, pero el limón resulta más agradable sensorialmente y por eso se impone en los hogares”, agrega Luja. Es importante evitar el uso de esponjas metálicas o productos abrasivos para no rayar el revestimiento interno.

El truco del limón se volvió viral en plataformas como TikTok y YouTube, donde influencers de limpieza y organización del hogar muestran el paso a paso y los resultados visibles en minutos. Su popularidad se debe a que combina tres ventajas clave: es económico, ecológico y fácil de aplicar, sin necesidad de recurrir a químicos industriales.

