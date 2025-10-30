Por qué no debés guardar las sobras del asado en el horno

Lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una fuente de consulta para los usuarios que desean mejorar sus hábitos alimentarios. Los consejos más importantes del especialista cordobés.

Ahora, “Curiosidad alimentaria” es un éxito, y el reconocimiento en las redes le ha permitido difundir más información en distintos medios de comunicación.

Algunas personas guardan los restos del asado en el horno para consumirlo horas después. ¿Es una práctica correcta? Tomás Gill se dedica a explicar esta y otras costumbres en sus redes sociales . Esa es la razón por la que el ingeniero en alimentos cordobés causó un gran impacto en el mundo digital: ya tiene más de 153.000 seguidores en Instagram y 47.000 en TikTok .

La cuenta “Curiosidad Alimentaria” (@curiosidadalimentaria) enseña, de manera didáctica, todo sobre los alimentos: cómo se producen, cómo se deben almacenar, cómo se leen los rótulos de los productos y muchos otros datos .

Al principio, fue concebida como un pasatiempo durante la pandemia , nos cuenta Tomás Gill , pero se convirtió en una fuente de consulta en parte de la comunidad virtual argentina.

Tras terminar la carrera en 2019 en la Universidad Nacional Villa María , comenzó una beca doctoral con el Instituto Multidisciplinario de Investigación y Transferencia Agroalimentaria y Biotecnológica (IMITAB) del CONICET en la misma universidad en marzo de 2020, hasta que en abril, el aislamiento obligatorio lo motivó a crear contenido.

“Terminé de estudiar, tenía un tiempo libre y tenía algunos trabajos de investigación, así que decidí crear la cuenta”, asegura. Tomás no se había dedicado a las redes sociales, así lo vio como un experimento. “Fue a mucha prueba y error”, confirma.

La cuenta fue evolucionando y creciendo con el tiempo. Pasó de publicar solo texto a explicar con voz en off, hasta que en 2023 comenzó a hacer videos y más público empezó a conectar con su material. Ahora, “Curiosidad alimentaria” es un éxito, y el reconocimiento en las redes le ha permitido difundir más información en distintos medios de comunicación. Además, su trabajo lo llevó a ser elegido como jurado en el Mundial del Alfajor 2024 y en la edición 2025 de TodoLáctea para elegir el mejor dulce de leche del país.

Cómo conservar el asado y otros hábitos de los argentinos con la abuela Graciela

Desde el año pasado, Graciela, la abuela de Tomás, es parte de varios de sus videos que más se viralizaron y todo comenzó por una consulta relacionada con el dengue. “Ese diálogo entre abuela y nieto fue natural y pensé: ‘Esto se puede transformar en un video’”, relata.

Desde entonces, dan consejos sobre prácticas alimentarias comunes desde la cocina de Graciela.

La respuesta a la pregunta sobre el asado es no. No se puede guardar este y ningún tipo de sobras en el horno para consumir después. “Es importante que se preserve la comida en una zona segura de temperatura, es decir, por debajo de los 5°. Se guarda en un recipiente y se mete a la heladera hasta el momento del consumo. Se debe evitar la temperatura alta porque si el horno no estaba limpio, si no se hizo bien el asado, se puede contaminar la carne“, explica.

Tomás considera que la gran repercusión de “Curiosidad alimentaria” se debe al creciente interés en los temas relacionados con la vida saludable. “Hoy, hay consumidores más interesados en la alimentación que buscan sacar los productos que no tienen buen impacto en la salud”, confirma.

Además, descubrió que hay “un gran déficit en la educación alimentaria que va desde conocer la naturaleza de un alimento y cómo los nutrientes impactan en el organismo, hasta cómo manipular los alimentos y almacenarlos para alargar su vida útil”. Con su contenido, aspira a aportar más conocimientos para mejorar la vida de la gente.