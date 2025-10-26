26 de octubre de 2025 Inicio
Este es el truco para detectar intrusos en tu Wifi y evitar que tu internet funcione lento

Una guía práctica para descubrir si alguien está “colgado” de tu red y los pasos clave para proteger tu señal.

Aplicando estos consejos vas a poder detectar si te están robando el WiFi

Aplicando estos consejos vas a poder detectar si te están robando el WiFi, proteger tu red de futuras intrusiones y optimizar la velocidad de conexión.

  • Si el wifi de tu casa anda cada vez más lento que de costumbre, puede que no sea un problema técnico del proveedor precisamente, hay que verificar cuál es la causa real.
  • Podría haber personas que estén "colgadas" a tu red y usen tu conexión sin permiso.
  • Lo importante es que esto tiene solución y existen una serie de pasos a seguir para descifrar lo que está sucediendo.
  • En esta nota, te contamos tres test para que apliques y verifiques cuál es el problema y cómo solucionarlo.
Si sentís que el Wifi de tu casa está más lento que de costumbre, no siempre se trata de un problema técnico del proveedor. En muchos casos, la causa puede ser más cercana —y molesta—: alguien podría estar usando tu conexión sin permiso. La buena noticia es que no hace falta ser experto en informática para detectar si hay intrusos conectados ni para blindar la red de tu hogar. Con unos pocos pasos simples, podés recuperar la velocidad y la seguridad de tu conexión.

Aplicando estos consejos vas a poder detectar si te están robando el WiFi, proteger tu red de futuras intrusiones y optimizar la velocidad de conexión. Unas pocas configuraciones pueden marcar la diferencia entre navegar con frustración o disfrutar de una conexión rápida y segura en todos tus dispositivos.

De qué forma podés ver quién está conectado a tu Wifi

El primer test es tan básico como efectivo: mirá tu router.

  • Desconectá todos tus dispositivos (celulares, tablets, notebooks, Smart TVs).
  • Observá la luz de actividad del router. Si la luz sigue parpadeando con intensidad, puede que alguien más esté usando tu red. Tené en cuenta que este método no es infalible si tenés cámaras o electrodomésticos inteligentes conectados en segundo plano.

Para una verificación más precisa, existen aplicaciones gratuitas que muestran todos los dispositivos conectados a tu WiFi:

  • Fing (iOS y Android)
  • Who’s on My WiFi (PC y Mac)
  • F-Secure Router Checker (web)
Estas herramientas no solo revelan los equipos desconocidos, sino que también pueden alertarte sobre intentos de acceso sospechosos.

Un método aún más directo es ingresar al panel de administración del router (desde el navegador, escribiendo 192.168.1.1 o 192.168.0.1).Allí, en la sección “Dispositivos conectados”, verás una lista con las direcciones MAC —una especie de “patente digital” de cada aparato—. Si aparece alguna que no reconocés, probablemente haya un intruso consumiendo tu red.

Confirmada la sospecha (o simplemente por prevención), lo primero es cambiar la contraseña del router. Usá una clave robusta, que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Y cada seis meses, actualizala.

Luego, aplicá estos cuatro ajustes esenciales de seguridad:

  • Cambiar el nombre de la red (SSID): Evitá que revele el modelo del router, ya que eso puede facilitar ataques externos.
  • Activar cifrado WPA2 o WPA3: Son los estándares más seguros disponibles actualmente.
  • Desactivar el botón WPS: Aunque acelera la conexión, también abre vulnerabilidades que los atacantes pueden aprovechar.
  • Actualizar el firmware del router: Los parches corrigen errores y cierran brechas de seguridad detectadas por los fabricantes.

A veces la lentitud no proviene de intrusos, sino de una mala ubicación del router. Colocalo en un punto central y elevado de tu casa, lejos de paredes gruesas, espejos o electrodomésticos grandes (como heladeras o microondas). Si vivís en una casa de dos plantas, el nivel intermedio es el ideal para distribuir la señal de manera pareja.

Evitá esconder el router detrás de muebles o en rincones cerrados. Los espacios abiertos siempre mejoran la cobertura WiFi.

