Por qué los gatos viven más que los perros: se supo el verdadero motivo

Una investigación internacional explicó qué factores biológicos y genéticos influyen en la mayor longevidad felina frente a los caninos.

El tamaño del cerebro y el sistema inmunológico son claves en la longevidad.

El tamaño del cerebro y el sistema inmunológico son claves en la longevidad.

  • Científicos de la Universidad de Bath (Inglaterra) descubrieron la relación entre el tamaño del cerebro y la duración de la vida.
  • Los gatos pueden vivir hasta 17 años, mientras que los perros alcanzan un promedio de 12.
  • El estudio reveló que un sistema inmunológico más complejo también contribuye a su resistencia.
  • Los resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports y analizan 46 especies de mamíferos.

Una de las preguntas más comunes entre los amantes de las mascotas es por qué los gatos suelen vivir más que los perros. La respuesta, según un nuevo estudio de la Universidad de Bath, está en su cerebro más desarrollado y en un sistema inmunológico más avanzado, dos características que les permiten alcanzar una mayor esperanza de vida.

El equipo científico comparó los genomas de 46 especies de mamíferos para analizar los factores evolutivos vinculados a la longevidad. Los resultados mostraron que las especies con mayor capacidad cognitiva y con más genes asociados a la defensa del organismo tienden a vivir más. En el caso de los felinos, esa combinación se traduce en una media de vida de 17 años, frente a los 12 años que suelen alcanzar los perros.

Además, los investigadores comprobaron que el tamaño relativo del cerebro está directamente relacionado con la longevidad. “Tener un cerebro más grande ofrece ventajas conductuales y evolutivas que prolongan la supervivencia”, explicaron los autores del estudio.

Los gatos viven en promedio cinco años más que los perros, según la Universidad de Bath.

Los gatos viven en promedio cinco años más que los perros, según la Universidad de Bath.

Por qué los gatos viven más que los perros

El informe destaca que las especies con cerebros más grandes no solo son más longevas por razones biológicas, sino también genéticas. En los felinos, esa ventaja se complementa con un sistema inmunológico más eficiente para resistir enfermedades y regenerar tejidos.

Ejemplos similares se observan en otros mamíferos como delfines y ballenas, que poseen cerebros de gran tamaño y alcanzan hasta 100 años de vida. En contraste, animales con estructuras cerebrales pequeñas, como los ratones, rara vez superan los dos años.

El estudio analizó 46 especies de mamíferos y fue publicado en Scientific Reports.

El estudio analizó 46 especies de mamíferos y fue publicado en Scientific Reports.

Los científicos planean ahora profundizar la investigación para determinar cómo estos mecanismos podrían aplicarse al estudio de la longevidad humana. Según adelantaron, los hallazgos podrían abrir la puerta a futuras terapias que ayuden a extender la esperanza de vida de las personas.

