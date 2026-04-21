IR A
IR A

El duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Fuiste el principio de esta familia"

Falleció Moro, el fiel compañero de cuatro patas que le regaló el productor a la modelo hace 16 años, cuando recién se estaban conociendo. El bulldog francés murió en paz y junto a su familia.

Moro llegó a la vida de la pareja en 2010 y fue testigo de toda una vida de amor.

Moro llegó a la vida de la pareja en 2010 y fue testigo de toda una vida de amor.

Moro fue el testigo de toda una vida de amor que construyeron Paula Chaves y Pedro Alfonso desde hace 16 años, cuando empezó su historia. El bulldog francés fue un regalo que le hizo el productor a la modelo cuando empezaban el vínculo que los uniría para siempre, en el Bailando de Marcelo Tinelli en 2010.

Ximena Capristo contó la verdad sobre Paula Chaves.
Te puede interesar:

Se filtró el comentario de mal gusto que Paula Chaves le hizo a Ximena Capristo y quebró su relación

"Gracias por ser tan compañero, por hacernos reír tanto, por acompañar a nuestros hijos a crecer y por ser la unión y el principio de esta familia", escribió Alfonso en sus redes sociales para despedir a la mascota, que falleció en las últimas horas.

El peludo de cuatro patas estuvo desde el principio de la familia que supieron formar Paula y Pedro: fue el hermano mayor de Olivia, Filipa y Baltazar, los hijos de la pareja. "Y te fuiste Moro, en paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre", escribió el productor en su posteo de Instagram.

"Tan inteligente, tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste único, Morito", concluyó.

Embed

Por su lado, la modelo y conductora también le dedicó unas sentidas palabras a su hijo peludo en redes sociales. "Lo crié en mi cuello porque era muy bebé cuando me lo regalaron. Mucho tiempo no quiso más estar pegado y ahora todo volvió ahí, donde siempre estuvo, te amo Moro", escribió en su historia de Instagram junto a una foto con su perro abrazados.

Paula Chaves - Moro

La llegada de Moro a la vida de Paula Chaves la vio el país entero a través del Bailando por un Sueño y de la infinidad de recortes que en estos días abundan en redes sociales. Los fanáticos de la pareja también se convirtieron en seguidores del bulldog francés al que vieron crecer durante 16 años a través de miles de fotos y videos.

Embed

"Todo empezó en Showmatch. Año 2010. Se regalaban perros por un anuncio que había de un alimento balanceado. No desaproveché oportunidad y pedí que me regalen uno", contó Pedro en una entrevista cuando estaba en plena etapa de conquista de quien se convertiría en la madre de sus hijos. En ese momento Moro tenía tan solo 35 días de vida. Después de 16 años, el peludo se fue en paz dejando una huella imborrable en su familia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paula Chaves y Zaira Nara, en plena guerra.

La drástica decisión de Paula Chaves con Zaira Nara: "Ya no es más la..."

La nueva propuesta para despertar con buen humor.

La nueva propuesta de La POP para despertar con buen humor cada mañana

últimas noticias

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

La Justicia pidió información a billeteras virtuales sobre los movimientos de Adorni

Hace 7 minutos
La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Tras la polémica en el Superclásico, Herrera y Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

Hace 12 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 22 de abril

Hace 20 minutos
José Mastellone.

Falleció José Mastellone, último heredero directo de La Serenísima, días después de vender la empresa

Hace 32 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 22 de abril

Hace 32 minutos