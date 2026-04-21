El duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Fuiste el principio de esta familia" Falleció Moro, el fiel compañero de cuatro patas que le regaló el productor a la modelo hace 16 años, cuando recién se estaban conociendo. El bulldog francés murió en paz y junto a su familia. + Seguir en







Moro llegó a la vida de la pareja en 2010 y fue testigo de toda una vida de amor.

Moro fue el testigo de toda una vida de amor que construyeron Paula Chaves y Pedro Alfonso desde hace 16 años, cuando empezó su historia. El bulldog francés fue un regalo que le hizo el productor a la modelo cuando empezaban el vínculo que los uniría para siempre, en el Bailando de Marcelo Tinelli en 2010.

"Gracias por ser tan compañero, por hacernos reír tanto, por acompañar a nuestros hijos a crecer y por ser la unión y el principio de esta familia", escribió Alfonso en sus redes sociales para despedir a la mascota, que falleció en las últimas horas.

El peludo de cuatro patas estuvo desde el principio de la familia que supieron formar Paula y Pedro: fue el hermano mayor de Olivia, Filipa y Baltazar, los hijos de la pareja. "Y te fuiste Moro, en paz. Nos hiciste muy felices y te vamos a extrañar siempre", escribió el productor en su posteo de Instagram.

"Tan inteligente, tanto como para dejarnos despedirte junto a Pau. Juntos. Los 3. Con amor y paz. Fuiste único, Morito", concluyó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Alfonso (@pedroalfonsoo) Por su lado, la modelo y conductora también le dedicó unas sentidas palabras a su hijo peludo en redes sociales. "Lo crié en mi cuello porque era muy bebé cuando me lo regalaron. Mucho tiempo no quiso más estar pegado y ahora todo volvió ahí, donde siempre estuvo, te amo Moro", escribió en su historia de Instagram junto a una foto con su perro abrazados.