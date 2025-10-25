Cómo hacer para tener la casa limpia si vivís con gatos

25 de octubre de 2025 Inicio
Mucha gente piensa que tener estos animales en casa es sinónimo de pelos, alergias y suciedad. Sin embargo, con unos simples hábitos, es posible mantener la casa limpia y lograr comodidad para tu gato.

El orden y la limpieza son claves para mantener el hogar en el día a día. Y a pesar de que muchas personas creen que es imposible lograr esto con la presencia de gatos, hay ciertos pasos a seguir que hacen que la convivencia con las mascotas sea más amena.

El corazón de la higiene felina es el arenero, el lugar donde los gatos hacen sus necesidades. Por eso, para evitar malos olores, es recomendable retirar sus desechos una o dos veces al día y cambiar toda la arena por lo menos una vez por semana. En caso de tener más animales, la regla es clara: un arenero por gato más uno extra.

Es importante que los areneros estén ubicados cerca de ventanas para que el aire circule y no se concentre dentro de los ambientes. Si se puede, es ideal probar con arenas aglomerantes o de sílice ya que retienen mejor el olor y la humedad.

El cepillado también es crucial para el bienestar de tu gato ya que previene que se le acumulen las bolas de pelo en el estómago. Es ideal poder elegir un cepillo adecuado para el pelo de tu mascota y tener a mano un rodillo quita pelusas o una aspiradora quita pelos para tener la ropa en condiciones.

Con rutinas simples y hábitos sostenidos que duren en el tiempo gracias a la constancia, tener la casa limpia y ordenada no será una odisea.

