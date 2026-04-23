23 de abril de 2026 Inicio
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Dinamarca ofrece empleo para latinos que quieran emigrar: cómo aplicar

Con estabilidad económica, alta calidad de vida y una demanda creciente de trabajadores extranjeros, el país se consolida como una opción concreta para quienes buscan desarrollarse profesionalmente en Europa.

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El país no solo ofrece empleo

El país no solo ofrece empleo, sino también la posibilidad de integrarse a un mercado laboral dinámico y con proyección a largo plazo.

  • Dinamarca abre vacantes en el mercado laboral europeo para perfiles hispanohablantes
  • Alta demanda impulsada por envejecimiento demográfico y expansión productiva
  • Sectores estratégicos con mayor incorporación de talento extranjero
  • Sistema sanitario con necesidad de refuerzo en distintas especialidades

Dinamarca ofrece empleo para latinos que quieran emigrar: el país europeo abre más de 1.200 vacantes para hispanohablantes y se posiciona como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan trabajar en el exterior, ¿cómo aplicar?

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Con una economía estable, bajos niveles de desempleo y un sistema de bienestar reconocido a nivel mundial, el país nórdico abrió recientemente posiciones laborales destinados a personas hispanohablantes, según datos de la red europea de empleo EURES. Uno de los aspectos más atractivos del destino son los salarios. En Copenhague, el ingreso bruto para un empleo de jornada completa (37 horas semanales) ronda las 19.210 coronas danesas mensuales. Luego de impuestos, el salario neto se sitúa cerca de las 12.858 coronas, equivalente a poco más de 2.000 dólares.

La convocatoria despertó interés en trabajadores de distintos países de Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde cada vez más personas evalúan oportunidades profesionales fuera del país.

Dinamarca

Cómo son los trabajos que ofrece Dinamarca para quienes quieran emigrar

El aumento de la demanda laboral en Dinamarca está relacionado con dos factores principales. Por un lado, el envejecimiento de la población genera vacantes difíciles de cubrir en el mercado local. Por otro, el crecimiento sostenido de sectores estratégicos impulsa la necesidad de profesionales calificados en distintas áreas. Las vacantes disponibles se concentran principalmente en tres áreas clave:

  • Salud

El sistema sanitario danés requiere reforzarse ante el aumento de la población adulta mayor. Por eso, hay demanda de enfermeros, médicos y personal de atención domiciliaria. En muchos casos, las empresas ofrecen capacitación para facilitar la adaptación al sistema local.

  • Energías renovables

Dinamarca es referente mundial en energía eólica y tecnologías limpias. Esto genera oportunidades para ingenieros, técnicos en mantenimiento, especialistas en automatización y perfiles vinculados a la transición energética.

  • Tecnología y logística

La digitalización y la automatización impulsan la búsqueda de desarrolladores de software, expertos en logística y profesionales en soluciones tecnológicas aplicadas a la industria. Muchas compañías trabajan en inglés, lo que facilita el ingreso de trabajadores extranjeros.

Cómo postularse a un empleo en Dinamarca

El principal canal para acceder a estas oportunidades es la plataforma EURES, donde se pueden buscar ofertas laborales, crear alertas personalizadas y recibir orientación sobre movilidad en Europa.

Requisitos y consideraciones para emigrar

Antes de aplicar, es importante tener en cuenta los requisitos migratorios. Las personas con pasaporte europeo cuentan con mayores facilidades para trabajar y residir en Dinamarca. En otros casos, será necesario gestionar los permisos correspondientes de trabajo y residencia según la normativa vigente.

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