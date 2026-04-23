Conocé Salta en 2026: la pintoresca colina que nadie conoce y tenés que visitar

Un recorrido de altura entre curvas desafiantes y miradores imponentes que revela paisajes únicos, historia colonial y fauna andina en pleno corazón del noroeste.

Esta pintoresca colina ubicada al suroeste de Salta , más precisamente en el camino hacia el pueblo de Cachi a unos 98 kilómetros de la Capital en dos horas de viaje, es conocida por su peculiar nombre que deriva de una curiosa anécdota. Un obispo que viajaba por la zona y se instaló en este punto se quedó hipnotizado por el cielo y los verdes de las elevaciones en el siglo XVII.

Así nació la denominación de La Cuesta del Obispo, ya que en 1622 la máxima autoridad eclesiástica de la época, Monseñor Cortázar, viajaba desde la Ciudad de Salta a Cachi y dado el lento avance que llevaban tuvo que pernoctar en la mitad de la subida. En los primeros tiempos el camino fue llamado "Cuesta de la dormida del Obispo", pero luego se simplificó el nombre.

La Cuesta del Obispo corresponde a un tramo zigzagueante y empinado de la ruta provincial 33, ubicada entre el paraje Maray de la quebrada de Escoipe y la Piedra del Molino a 3.348 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta, norte de la Argentina, conectando el valle de Lerma con el alto valle Calchaquí.

La cuesta contiene un camino consolidado, ancho, enripiado y en permanente conservación que va serpenteando en su ascenso. Unas centenas de metros antes de llegar a su tope existe un mirador desde donde puede observarse la vertiginosa cuesta en casi toda su extensión.

Este punto ofrece un mirador perfecto sobre el Valle Encantado y la pendiente en sí es un largo camino de tierra que sube por la colina y termina en La Piedra del Molino que tiene una altura de casi 11 mil pies sobre el nivel del mar. De aproximadamente 20 kilómetros de extensión y a 57 kilómetros de la ciudad de Salta, puede llegarse a través de la ruta provincial n.º 33.

La cuesta asciende desde los límites de la localidad de Chicoana a 1.270 metros sobre el nivel del mar hasta alcanzar su tope (altura máxima de la ruta) en la Piedra del Molino (punto panorámico) a 3.340-3.348 metros, desde donde la Ruta provincial 33 atraviesa el parque nacional Los Cardones hacia Cachi.

Dónde queda Cuesta del Obispo

La Cuesta del Obispo es una pintoresca colina ubicada al suroeste de Salta, más precisamente en el camino hacia el pueblo de Cachi a unos 98 kilómetros de la Capital. Corresponde a un tramo zigzagueante y empinado de la ruta provincial 33 ubicada entre el paraje Maray de la quebrada de Escoipe y la Piedra del Molino a 3.348 metros sobre el nivel del mar en la provincia de Salta, norte de la República Argentina, conectando el valle de Lerma con el alto valle Calchaquí.

Qué puedo hacer en Cuesta del Obispo

Las experiencias disponibles en este tramo de ruta provincial mezclan paisajes vertiginosos, miradores panorámicos, historia colonial y avistaje de fauna:

Transitar los 60 kilómetros de continuo zigzagueo por numerosas curvas y contracurvas

Disfrutar del mirador perfecto sobre el Valle Encantado

Visitar el mirador ubicado unas centenas de metros antes de llegar al tope

Observar la vertiginosa cuesta en casi toda su extensión desde el mirador

Contemplar barrancos y precipicios durante todo el recorrido hasta la cima

Avistar cóndores sobrevolando el lugar a escasos metros de altura de manera majestuosa

Observar picaflores que frecuentan la zona

Llegar a la Piedra del Molino, punto más alto de la Quebrada a 3.348 metros sobre el nivel del mar

Apreciar una extraordinaria vista de la Quebrada de Escoipe desde Piedra del Molino

Recorrer el camino sinuoso de cornisa ascendiendo entre paisajes únicos

Conocer la historia del Valle Calchaquí más poblado que el Valle de Lerma

Observar partes del antiguo camino "tropero" todavía visible

Atravesar el parque nacional Los Cardones desde la cima hacia Cachi

CUESTA DEL OBISPO - PLATOS SOBRE RUEDAS

Cómo llegar a Cuesta del Obispo

Para llegar a la Cuesta del Obispo se debe tomar la ruta provincial n.º 33 desde la ciudad de Salta ubicada a 57 kilómetros del inicio de la cuesta, en un viaje de dos horas hasta alcanzar los 98 kilómetros de distancia desde la Capital.

El recorrido inicia en los límites de la localidad de Chicoana a 1.270 metros sobre el nivel del mar y asciende a través de un camino ancho y en permanente conservación que va serpenteando por 20 kilómetros de extensión con 60 kilómetros de continuo zigzagueo por numerosas curvas y contracurvas hasta alcanzar su tope (altura máxima de la carretera) en la Piedra del Molino a 3.340-3.348 metros sobre el nivel del mar.