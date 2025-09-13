13 de septiembre de 2025 Inicio
Por qué hay que lavar las frutas y verduras: esta es la forma correcta

Enjuagar los productos frescos protege de bacterias y químicos. Con simples pasos se logra una limpieza eficaz y segura.

Enjuagar los alimentos puede marcar la diferencia en la protección de la salud diaria.

Freepik

Lavar frutas y verduras es una práctica esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Aunque a simple vista los productos frescos puedan parecer limpios, en su superficie pueden acumularse microorganismos que pueden causar daño y restos de pesticidas que representan un riesgo para la salud. Por eso, organismos y especialistas en microbiología insisten en la importancia de higienizarlos antes de consumirlos.

La recomendación de enjuagar los alimentos frescos no es nueva: desde mediados del siglo XX, científicos y autoridades sanitarias sostienen esta medida como una de las más simples y eficaces para prevenir enfermedades. Incluso hoy, en un mercado lleno de opciones “prelavadas” y “listas para consumir”, la indicación de volver a lavarlas en casa sigue vigente, ya que el proceso previo no asegura una limpieza total.

Tanto si se trata de productos convencionales como de opciones orgánicas, el lavado doméstico reduce la exposición a contaminantes y aporta a disminuir la posibilidad de intoxicaciones. El consenso entre expertos y agencias regulatorias es que un gesto sencillo como enjuagar los alimentos puede marcar la diferencia en la protección de la salud diaria.

Por qué hay que lavar las frutas y verduras antes de comerlas

Los especialistas advierten que confiar solo en productos empaquetados como “listos para consumir” puede ser engañoso. Aunque hayan sido sometidos a un proceso inicial de limpieza, no existe garantía de que estén completamente libres de pesticidas o bacterias. El enjuague en casa debe mantenerse como una rutina básica, incluso con alimentos orgánicos.

El lavado reduce residuos químicos, microorganismos y, sobre todo, el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos. Brotes relacionados con vegetales frescos como lechuga, espinaca o melón dejaron en claro que bacterias como E. coli, salmonella o listeria pueden permanecer en la superficie si no se realiza una limpieza adecuada.

Cómo lavar las frutas y verduras de forma correcta

En el mercado existen limpiadores específicos para frutas y verduras. Muchos de ellos, elaborados a partir de fórmulas orgánicas o de origen vegetal, prometen eliminar contaminantes. Suelen contener ingredientes como vinagre, alcohol o sales, y se aplican en rociado o inmersión durante un minuto antes de enjuagar. Sin embargo, estudios científicos señalan que para lograr una eliminación más efectiva de pesticidas se necesitaría un tiempo de contacto mayor, de entre cinco y diez minutos, algo que los envases comerciales rara vez recomiendan.

Frente a esta limitación, el microbiólogo Jason Tetro coinciden en que el método más confiable continúa siendo el tradicional: lavar bajo agua corriente acompañado de fricción, ya sea con las manos o con un cepillo en productos de piel más dura. Esta práctica es suficiente para reducir la carga microbiana de manera notable.

Como alternativas caseras, la Universidad de Maine propone sumergir los alimentos en una mezcla de agua con vinagre, mientras que para disminuir la presencia de pesticidas Tetro recomienda usar bicarbonato de sodio y prolongar el tiempo de remojo entre 10 y 15 minutos. En ambos casos, es fundamental enjuagar al final bajo el grifo para retirar restos de las soluciones y de los contaminantes desprendidos.

