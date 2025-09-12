Por qué hay que ir al dentista al menos dos veces al año

Las consultas odontológicas ayudan a prevenir complicaciones que el cepillado diario no alcanza a controlar y permiten detectar problemas a tiempo.

Hay personas que solo esperan a tener algún dolor para ir, pero los dentistas advierten de lo fundamental de la prevención.

La salud bucodental suele quedar en segundo plano hasta que aparece una molestia concreta. Muchas personas confían en que cepillarse varias veces al día alcanza para mantener la boca en buen estado, pero los especialistas advierten que eso no siempre es suficiente. La revisión profesional cumple un papel que el aseo cotidiano, por prolijo que sea, no puede reemplazar.

Las recomendaciones más extendidas apuntan a dos visitas anuales al consultorio dental , un estándar que busca garantizar el diagnóstico temprano de caries, inflamación de encías o lesiones en los tejidos blandos . Aunque algunos estudios señalan que la frecuencia puede ajustarse según el riesgo individual, lo cierto es que la consulta periódica funciona como un seguro de prevención frente a problemas silenciosos.

En la práctica, hay quienes solo acuden al odontólogo cuando sienten dolor o una incomodidad evidente. Esa costumbre puede volverse un arma de doble filo, porque muchas enfermedades bucales se desarrollan de manera lenta y sin síntomas claros al inicio. Cuando se detectan tarde, el tratamiento suele ser más largo, más costoso y hasta puede implicar la pérdida de piezas dentarias.

El principal riesgo de saltear controles es que la placa y el sarro se acumulen de forma progresiva. Aunque uno sea prolijo con el cepillo y el hilo dental, hay zonas de difícil acceso que solo pueden limpiarse con instrumental profesional. Si esos depósitos no se remueven, favorecen la aparición de caries y enfermedades de las encías.

Los especialistas también advierten sobre la periodontitis, una patología que daña los tejidos que sostienen el diente. Muchas veces comienza con un simple sangrado al cepillarse, pero puede terminar en la pérdida de piezas. La revisión semestral permite identificar esos primeros signos y actuar antes de que la situación se complique.

Otro aspecto que suele pasarse por alto es la detección de lesiones en mucosas o lengua. Aunque son menos frecuentes, existen casos de cáncer bucal que pueden identificarse en una visita rutinaria. Cuanto antes se diagnostican, mejores son las posibilidades de tratamiento.

Ahora bien, no todas las personas requieren la misma frecuencia. Quienes tienen antecedentes de caries recurrentes, encías delicadas, tabaquismo o enfermedades crónicas como diabetes suelen necesitar controles más seguidos. En cambio, alguien con buena salud oral y hábitos de higiene sólidos podría espaciar las visitas a una vez al año.

Aun así, la mayoría de los odontólogos coinciden en que dos consultas anuales son una especie de “piso seguro”. Como dicen en la jerga, es mejor sentarse en el sillón por prevención que por urgencia. Un rato en la consulta cada seis meses puede evitar tratamientos complejos y caros en el futuro.