9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué no hay que lavar las toallas con suavizante

Un hábito común arruina la absorción de las toallas. Con trucos simples, es posible conservarlas suaves y duraderas.

Por

A la hora de lavar las toallas hay un detalle que puede parecer inofensivo pero que puede arruinar por completo su capacidad de secado. Especialistas en limpieza advierten que un hábito muy común en este procedimiento está impidiendo que estas piezas absorban el agua como deberían.

El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.
Te puede interesar:

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Las toallas, al estar confeccionadas con fibras de algodón muy absorbentes, requieren cuidados diferentes a los de otras prendas. Mantener su textura suave y su capacidad de retención de humedad depende, en gran medida, de cómo se lavan y de los productos que se usan en cada ciclo de lavado.

Aplicar el producto equivocado puede dejarlas agradables al tacto, pero inservibles a la hora de secar. Por eso, conviene conocer los errores más frecuentes y las alternativas recomendadas que permiten prolongar su vida útil y mantenerlas como nuevas.

toallas

Por qué nunca deberías lavar las toallas con suavizante

La especialista Encarnita Herraiz, reconocida por sus consejos de limpieza y organización, explica que el suavizante crea una película encerada sobre los tejidos. Esa capa bloquea los poros de las fibras y les impide absorber el agua. En consecuencia, aunque la toalla quede blanda, pierde su función principal de secar la piel.

Además, Herraiz aconseja lavarlas por separado, ya que al estar tejidas con fibras sueltas, necesitan más agua y detergente que otras prendas. Si se mezclan con ropa más compacta, estas últimas absorben la mayor parte de los productos, provocando un lavado deficiente.

Otro error frecuente es llenar demasiado la lavadora. Las toallas, al mojarse, duplican su peso y dificultan el centrifugado, lo que puede dejar el tejido empapado y hasta dañar el tambor del electrodoméstico. Para evitarlo, conviene dejar espacio libre en el tambor, lo suficiente como para introducir la mano sin esfuerzo.

Toallas

También se debe prestar atención a la cantidad de detergente o jabón líquido. Como las toallas retienen gran volumen de agua, un exceso de jabón genera demasiada espuma. La clave es usar poca cantidad y confiar en el programa de lavado para hacer el trabajo.

Respecto a las alternativas al suavizante, la especialista recomienda el uso de medio vaso de amoníaco en el compartimento destinado al suavizante. Este producto facilita el enjuague y deja las fibras más esponjosas. Para quienes prefieran una opción natural, el vinagre de limpieza cumple la misma función, sin dejar olores persistentes luego del secado.

En cuanto al programa de lavado ideal, Herraiz sugiere un ciclo de una hora, a 40 °C y con 800 rpm de centrifugado. Con este método, que incluye regularidad, poco jabón y productos alternativos al suavizante, las toallas mantienen frescura, suavidad y absorción durante más tiempo.

Noticias relacionadas

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA.

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA: cuáles son

Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas.

Imputaron a un reconocido deportista argentino por el robo de casi 100 vacas

Estas son las precauciones a tomar para evitar problemas con el microondas.

No es por su radiación: tu microondas puede ser peligroso para tu salud por este motivo

Esta modalidad busca dar respuesta a una necesidad creciente en materia de seguridad vial y acceso a servicios públicos.

La licencia de conducir en minutos: cuál es la iniciativa que agiliza el trámite

Pasaportes con fallas en Argentina.

Pasaportes defectuosos: qué hacer si tengo una falla y no puedo viajar

Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

Las elecciones bonaerenses se desarrollaron el domingo.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar y dónde pagarla

Hace 5 minutos
Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Crisis política en Nepal: las claves para entender el conflicto

Hace 12 minutos
El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 34 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 40 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 52 minutos