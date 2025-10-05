5 de octubre de 2025 Inicio
Por qué el flequillo abierto se convirtió en el estilo ideal para las mujeres mayores de 50

El corte parisino que aporta frescura y dinamismo conquista cada vez a más personas. Una opción fácil de mantener que rejuvenece al instante.

Enmarca el rostro y aporta un efecto rejuvenecedor sin necesidad de grandes cambios.

En los últimos meses, un corte sencillo se consolidó como la opción preferida entre mujeres mayores de 50. Se trata del flequillo abierto. Este estilo, que mezcla frescura con elegancia, enmarca el rostro y aporta un efecto rejuvenecedor sin necesidad de grandes cambios en la melena.

Rosalía volvió a demostrar que la moda es para ella un lenguaje artístico.
La tendencia se hizo especialmente visible en la Semana de la Moda de París, donde el peinado conquistó tanto a parisinas como a referentes internacionales. La actriz Laura Dern fue una de las embajadoras más comentadas al lucir este look en el desfile de Gabriela Hearst, confirmando su popularidad más allá de las pasarelas francesas.

A diferencia de otros cortes más rígidos, el flequillo abierto destaca por su naturalidad y adaptabilidad a diferentes tipos de pelo. Su capacidad para suavizar las facciones y disimular líneas de expresión explica por qué tantas mujeres lo adoptan como una herramienta sencilla para refrescar su imagen con un aire juvenil.

Laura Dern

Así es la moda del flequillo abierto para las mujeres mayores de 50 años

El flequillo abierto se caracteriza por mechones ligeramente desfilados que caen a ambos lados de la frente, generando movimiento y armonía en el rostro. Puede llevarse con cabelleras largas, medias o incluso con ondas suaves, lo que lo convierte en una elección muy versátil.

Su gran atractivo está en el efecto visual, el cual permite que se suavice la frente y reste rigidez, logrando así disimular arrugas resaltando la mirada. Sin recurrir a un cambio radical, este corte se convierte en una herramienta estética que rejuvenece con discreción.

Otra de sus ventajas es que combina con todo tipo de peinados. Desde un moño bajo o una coleta alta, hasta un pelo suelto con ondas naturales, siempre suma un toque chic. Este detalle lo hace perfecto para ocasiones formales y también para el día a día.

El mantenimiento tampoco resulta complejo. Con un corte bien realizado y un ligero brushing, el flequillo se acomoda de forma favorecedora. Algunas mujeres prefieren darle un giro hacia afuera en las puntas para acentuar el estilo parisino, mientras que otras lo dejan caer con total naturalidad.

flequillo abierto look

En cuanto al cuidado, se recomienda un retoque cada cuatro a seis semanas para conservar la forma. Lavarlo con frecuencia ayuda a evitar el exceso de grasa propio de su contacto con la frente, y el champú en seco puede ser un gran aliado entre lavados. Para darle volumen y movimiento, un spray texturizador ligero asegura un acabado impecable sin perder frescura.

