Por qué el ayuno puede ser algo clave para la longevidad, según expertos

Uno de los mecanismos más mencionados por los expertos en longevidad es la activación de la autofagia mediante el ayuno , un proceso en el que el cuerpo recicla componentes celulares dañados al reducir temporalmente la disponibilidad de nutrientes. Esta depuración interna favorece la reparación de tejidos y órganos, lo que contribuye a retrasar el envejecimiento.

El ayuno intermitente también mejora la sensibilidad a la insulina al espaciar las comidas y disminuir los picos de glucosa, permitiendo un uso más eficiente de la energía. Esta regulación metabólica resulta clave para prevenir enfermedades crónicas vinculadas al envejecimiento, como la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares.

Además, el ayuno reduce el estrés oxidativo y la inflamación crónica al promover un cambio en la fuente energética hacia las cetonas, lo que genera menos radicales libres . Gracias a este efecto, el cuerpo disminuye el daño molecular acumulado y preserva mejor el funcionamiento de sus sistemas a lo largo del tiempo.

El ayuno ocupa un lugar central en los estudios de longevidad debido a su capacidad para activar la autofagia , un proceso mediante el cual las células eliminan y reciclan componentes dañados cuando perciben una baja disponibilidad de nutrientes. Esta depuración interna favorece la renovación del tejido y mantiene el funcionamiento celular en condiciones óptimas, lo que retrasa de manera natural el avance del envejecimiento.

También cumple un rol clave en el equilibrio metabólico, ya que mejora la sensibilidad a la insulina al reducir los picos constantes de glucosa que ocurren con una alimentación frecuente. Esta eficiencia metabólica disminuye el riesgo de patologías asociadas con el paso del tiempo, como la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, preservando un estado interno más saludable.

Ayuno Esta perspectiva no solo busca mejorar el rendimiento físico y mental, sino también extender la calidad de vida a largo plazo. Pexels

Además, el ayuno influye directamente en vías biológicas vinculadas con la supervivencia celular, como la represión de mTOR y el impulso de las sirtuinas, que favorecen la reparación del ADN. Este redireccionamiento de los recursos energéticos hacia el mantenimiento y la protección celular actúa como un escudo contra enfermedades degenerativas y potencia la expectativa de vida.

Otro beneficio esencial es la reducción del estrés oxidativo y de la inflamación crónica, dos factores que aceleran el deterioro orgánico. Al fomentar un metabolismo basado en grasas en lugar de glucosa, se generan menos radicales libres y se reduce el daño molecular acumulado, fortaleciendo la capacidad del organismo para enfrentar agresiones internas y externas.

Ayuno intermitente

El impacto del ayuno también llega al cerebro, ya que estimula la producción de BDNF, una proteína que impulsa la neurogénesis y protege las funciones cognitivas. Este efecto contribuye a mantener la memoria, la claridad mental y la plasticidad neuronal, reduciendo el riesgo de trastornos neurodegenerativos vinculados al envejecimiento.

Finalmente, el ayuno favorece un peso saludable y reduce la grasa visceral, lo que disminuye significativamente la probabilidad de enfermedades cardíacas, hipertensión y otros problemas asociados con la obesidad. Al aliviar la carga metabólica y prevenir comorbilidades graves, se convierte en una herramienta que no solo mejora los procesos internos, sino que también reduce las causas más comunes de muerte prematura.