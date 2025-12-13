13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué el ayuno puede ser algo clave para la longevidad, según expertos

La autofagia se activa de forma natural cuando el organismo atraviesa períodos de restricción alimentaria.

Por
El ayuno tiene una importancia clave

El ayuno tiene una importancia clave, según expertos en longevidad.

  • El ayuno activa la autofagia, proceso que recicla componentes celulares dañados y favorece la reparación de tejidos, ayudando a retrasar el envejecimiento.
  • Mejora la sensibilidad a la insulina y regula el metabolismo, reduciendo el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.
  • Disminuye el estrés oxidativo y la inflamación crónica al cambiar la fuente de energía hacia las cetonas, lo que reduce el daño molecular.
  • También protege el cerebro y el corazón al estimular factores que sostienen la función cognitiva, mantener un peso saludable y reducir la grasa visceral.

Uno de los mecanismos más mencionados por los expertos en longevidad es la activación de la autofagia mediante el ayuno, un proceso en el que el cuerpo recicla componentes celulares dañados al reducir temporalmente la disponibilidad de nutrientes. Esta depuración interna favorece la reparación de tejidos y órganos, lo que contribuye a retrasar el envejecimiento.

Recomendaciones para la longevidad según expertos.
Te puede interesar:

Un estudio de Harvard reveló las cinco prácticas claves para la longevidad: cuáles son

El ayuno intermitente también mejora la sensibilidad a la insulina al espaciar las comidas y disminuir los picos de glucosa, permitiendo un uso más eficiente de la energía. Esta regulación metabólica resulta clave para prevenir enfermedades crónicas vinculadas al envejecimiento, como la diabetes tipo 2 y los problemas cardiovasculares.

Ayuno
Mejorar la salud de forma integral implica combinar ejercicio regular, ayuno intermitente y pequeños ajustes en la rutina diaria

Mejorar la salud de forma integral implica combinar ejercicio regular, ayuno intermitente y pequeños ajustes en la rutina diaria

Además, el ayuno reduce el estrés oxidativo y la inflamación crónica al promover un cambio en la fuente energética hacia las cetonas, lo que genera menos radicales libres. Gracias a este efecto, el cuerpo disminuye el daño molecular acumulado y preserva mejor el funcionamiento de sus sistemas a lo largo del tiempo.

Qué importancia tiene el ayuno en la longevidad según expertos

El ayuno ocupa un lugar central en los estudios de longevidad debido a su capacidad para activar la autofagia, un proceso mediante el cual las células eliminan y reciclan componentes dañados cuando perciben una baja disponibilidad de nutrientes. Esta depuración interna favorece la renovación del tejido y mantiene el funcionamiento celular en condiciones óptimas, lo que retrasa de manera natural el avance del envejecimiento.

También cumple un rol clave en el equilibrio metabólico, ya que mejora la sensibilidad a la insulina al reducir los picos constantes de glucosa que ocurren con una alimentación frecuente. Esta eficiencia metabólica disminuye el riesgo de patologías asociadas con el paso del tiempo, como la diabetes tipo 2 y el síndrome metabólico, preservando un estado interno más saludable.

Ayuno
Esta perspectiva no solo busca mejorar el rendimiento físico y mental, sino también extender la calidad de vida a largo plazo.

Esta perspectiva no solo busca mejorar el rendimiento físico y mental, sino también extender la calidad de vida a largo plazo.

Además, el ayuno influye directamente en vías biológicas vinculadas con la supervivencia celular, como la represión de mTOR y el impulso de las sirtuinas, que favorecen la reparación del ADN. Este redireccionamiento de los recursos energéticos hacia el mantenimiento y la protección celular actúa como un escudo contra enfermedades degenerativas y potencia la expectativa de vida.

Otro beneficio esencial es la reducción del estrés oxidativo y de la inflamación crónica, dos factores que aceleran el deterioro orgánico. Al fomentar un metabolismo basado en grasas en lugar de glucosa, se generan menos radicales libres y se reduce el daño molecular acumulado, fortaleciendo la capacidad del organismo para enfrentar agresiones internas y externas.

Ayuno intermitente

El impacto del ayuno también llega al cerebro, ya que estimula la producción de BDNF, una proteína que impulsa la neurogénesis y protege las funciones cognitivas. Este efecto contribuye a mantener la memoria, la claridad mental y la plasticidad neuronal, reduciendo el riesgo de trastornos neurodegenerativos vinculados al envejecimiento.

Finalmente, el ayuno favorece un peso saludable y reduce la grasa visceral, lo que disminuye significativamente la probabilidad de enfermedades cardíacas, hipertensión y otros problemas asociados con la obesidad. Al aliviar la carga metabólica y prevenir comorbilidades graves, se convierte en una herramienta que no solo mejora los procesos internos, sino que también reduce las causas más comunes de muerte prematura.

Noticias relacionadas

a longevidad y la salud femenina ocuparon un lugar central en la agenda científica y mediática, aunque pocas figuras lograron exponer de forma tan clara la importancia de personalizar los protocolos de salud como Kayla Barnes-Lentz.

Un experto reveló cuáles son los consejos fundamentales para la longevidad femenina

Una dieta correcta no alcanza para mantener la masa muscular sin movimiento regular.

Aunque comas bien: cómo impacta el sedentarismo en la longevidad según un experto

En Córdoba hay una capilla especial cargada de historia y cultura.

Turismo en Córdoba: la capilla que tenés que conocer por su historia y el paisaje que la rodea

Esta playa ofrece un entorno paradisíaco donde la Mata Atlántica desciende directamente hacia la arena blanca.

Así es playa do Julião, el destino de Brasil que tiene aguas turquesas y piscinas naturales ideales para visitar

Shelter Coffee, un punto clave dentro del circuito porteño del café de especialidad.

La destacada cafetería de especialidad de Buenos Aires para hacer una juntada de fin de año con amigos

El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.

Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

Rating Cero

El espectáculo argentino lamentó la pérdida de uno de los pioneros de Les Luthiers.
play

Luto en el humor: murió Ernesto Acher, arquitecto y genial músico de Les Luthiers y La Banda Elástica

La China Suárez junto a su familia celebró el gol de Icardi.
play

Gol de Icardi y festejo íntimo: así celebró la China Suárez con su familia

Héctor Alterio estaba radicado en España, donde continuó su exitosa carrera. 

Último adiós a Héctor Alterio: las conmovedoras palabras de sus colegas en redes sociales

Esta serie mexicana es un éxito en Netflix.
play

Es una excelente serie de Netflix, acaban de lanzar su segunda temporada y tiene 6 capítulos

Esta serie argentina cuenta con Juan Minujín y un gran elenco.
play

Es un éxito en Netflix: la serie de solo 6 capítulos en la que actúa Juan Minujín

Se estrenó en Netflix en diciembre 2025. 
play

Es una de la películas del momento en Netflix: dura menos de 2 horas

últimas noticias

Racing y Estudiantes LP por el Torneo Clausura.

Racing y Estudiantes empatan en Santiago del Estero por la final del Torneo Clausura

Hace 12 minutos
Verón en la tribuna de Estudiantes LP en Santiago del Estero.

Juan Sebastián Verón dijo presente en la tribuna de Estudiantes en la gran final

Hace 19 minutos
Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein y acusó a los demócratas de crear una narrativa falsa.

Donald Trump minimizó las fotos del caso Epstein: "Todo el mundo lo conocía"

Hace 30 minutos
La mujer mostró el proceso del grabado de la frase en su pie.

"Nacho descansaba acá": el tatuaje de una joven que conmovió a millones en TikTok

Hace 36 minutos
Así quedó el Volkswagen Gol luego del choque frontal con un camión, en Córdoba.

Tragedia en Córdoba: un muerto tras violento choque frontal entre un auto y un camión

Hace 1 hora