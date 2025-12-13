La destacada cafetería de especialidad de Buenos Aires para hacer una juntada de fin de año con amigos

Shelter Coffee se consolidó como uno de los espacios más representativos dentro de la escena cafetera actual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , con locales que combinan estética, calidez y un espíritu muy definido. La sucursal de Belgrano es uno de sus mayores orgullos, reconocida por su atmósfera luminosa y por un estilo con guiños británicos que la distinguen dentro de la movida porteña.

La propuesta se apoya en una elaboración precisa de cada bebida y en una selección de granos que permite disfrutar espressos equilibrados , filtrados prolijos y versiones frías que acompañan los días más cálidos. La carta dulce cumple un rol clave , ofreciendo scones, budines y tortas caseras que se integran de forma natural a la experiencia y completan la visita.

Cada sede refuerza una identidad propia , pero comparte el mismo cuidado por la calidad y la comodidad del espacio. Esto convierte a Shelter Coffee en un punto elegido para reuniones, charlas largas o encuentros informales de fin de año, donde la ambientación y el sabor funcionan como un maridaje perfecto.

La cafetería cuenta con múltiples sucursales distribuidas en distintos barrios y zonas clave. En la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en Virrey Loreto 2035 , en Belgrano, y en Uriburu 353 , dentro de Balvanera. También posee un local en Arroyo 940 , en Recoleta. Para quienes se mueven por zona norte, otra alternativa está disponible en Avenida del Libertador 13131 , en Martínez.

Shelter Coffee se volvió un punto de referencia dentro de la gastronomía de Buenos Aires por su propuesta de café de especialidad.

La propuesta de Shelter Coffee gira en torno a un café de especialidad elaborado con precisión: espressos bien balanceados, filtrados que destacan matices más suaves y bebidas frías pensadas para los días de calor, como iced latte o cold brew. Cada preparación se trabaja con atención al origen y al método, lo que permite mantener una identidad clara en todas sus sedes.

La pastelería casera funciona como un complemento esencial, con scones de buena textura, budines en distintas combinaciones y tortas elaboradas diariamente. En algunos locales también aparecen cookies, muffins y opciones ligeras como tostadas o sandwiches simples, conformando una oferta que armoniza con cada tipo de café sin perder la sencillez que caracteriza a la marca.

Cómo llegar a Shelter Coffee

La sucursal de Belgrano, en Virrey Loreto 2035, se encuentra cerca de avenidas como Cabildo y Cramer, con acceso a colectivos como 60, 15, 29, 118, 55 y 42, además de la cercanía al Ferrocarril Mitre (estación Belgrano C) y a la línea D del subte. En Balvanera, el local de Uriburu 353 está a pocas cuadras de Av. Córdoba y Av. Pueyrredón, donde circulan líneas como 62, 152, 168, 75 y 29, lo que facilita el acceso desde distintos puntos de la ciudad.

Shelter coffee 2 La sucursal de Belgrano destaca en la escena cafetera de Buenos Aires por su ambiente cálido y su cuidada selección de pastelería. @thesheltercoffee

En Recoleta, la sede de Arroyo 940 se vincula con zonas muy transitadas próximas a Av. del Libertador y Av. 9 de Julio, con colectivos como 17, 61, 62, 93 y 152. Por último, el local de Martínez, en Av. del Libertador 13131, se encuentra sobre uno de los corredores principales de zona norte, con acceso mediante múltiples líneas que conectan con Vicente López, San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires, además de ser práctico para quienes se mueven en auto.