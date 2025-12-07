Un experto reveló cuáles son los consejos fundamentales para la longevidad femenina

En una conversación con el ZOE podcast, Kayla Barnes-Lentz expuso cómo la personalización de hábitos, la comprensión de las etapas hormonales y la vigilancia de la evidencia médica marcan la diferencia en el bienestar.

La longevidad y la salud femenina ocuparon un lugar central en la agenda científica y mediática , aunque pocas figuras lograron exponer de forma tan clara la importancia de personalizar los protocolos de salud como Kayla Barnes-Lentz.

Invitada al ZOE podcast , esta experta en longevidad subrayó cómo pequeños cambios pueden transformar la calidad y duración de la vida , sobre todo en mujeres, y defendió que la optimización de la salud va mucho más allá de las modas del biohacking.

A pesar de probar tecnologías y terapias avanzadas , Barnes-Lentz considera que las bases son innegociables . “Si existiera una píldora para la longevidad, sería el ejercicio” , puntualizó. Su rutina integra entrenamiento cardiovascular y de fuerza, con atención a la densidad ósea y la fuerza de agarre . “La constancia es fundamental al hacer ejercicio”, recalcó.

En cuanto a nutrición , su dieta se asemeja al patrón mediterráneo , rica en vegetales orgánicos y locales, y adaptada de acuerdo con su ciclo menstrual: “Mi objetivo es consumir unas 50 especies de plantas diferentes a la semana ”.

dieta-mediterranea-e1654082251509.jpg

El sueño es un pilar en su vida diaria. “Me acuesto a las 20:00 todas las noches… Me despierto naturalmente alrededor de las 4:30”. Implementa exposición a luz natural, cenas anticipadas y técnicas de relajación profundas, además de optimizar el ambiente de descanso: habitación completamente oscura y fresca para mantener una baja frecuencia cardíaca.

Barnes-Lentz también destacó durante la conversación con el conductor del podcast Jonathan Wolf y la Dra. Federica Amanti, la importancia de la salud bucal, muchas veces ignorada.

Conoce la conexión entre el microbioma oral, la salud cerebral y cardiovascular, por lo que suma revisiones dentales periódicas, uso de hilo dental, enjuagues con aceite de coco y pastas dentales con prebióticos a su protocolo.

Para la experta, el concepto de biohacking debe entenderse como una optimización del entorno interno y externo. En palabras de la experta: “Pueden ser los conceptos básicos, como nutrición y ejercicio, o puede ser algo mucho más avanzado, analizar los laboratorios y luego incorporar intervenciones… como terapia hiperbárica”.

Sin embargo, prefirió hablar de “optimización de la longevidad”, ya que considera más realista este enfoque y menos dependiente de la idea de “hackear” la biología sin consecuencias. “Prefiero optimizar la longevidad y la duración de la salud”, afirmó.

Barnes-Lentz compartió cómo su interés surgió a partir de su propia experiencia. “No crecí con una dieta saludable... la dieta típica estadounidense, que a menudo me lleva a la tristeza”, recordó.

Convertida en empresaria a los 17 años, se percató de que necesitaba optimizar su biología para rendir mejor, al experimentar confusión mental, fatiga y problemas gastrointestinales.

Decidida a mejorar, recurrió a diferentes protocolos, respaldada por un equipo médico y el análisis continuo de datos propios, adaptando su enfoque tras notar efectos adversos hormonales.