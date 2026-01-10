10 de enero de 2026 Inicio
Por qué algunos asadores frotan un diente de ajo antes de usar la parrilla

Un gesto simple mejora la cocción y el resultado final. El ajo suma aroma, limpieza y practicidad al ritual del asado.

El ajo aparece como un aliado inesperado pero efectivo.

  • El ajo se usa como un recurso simple para mejorar la cocción del asado desde el primer contacto con la parrilla.
  • Al pasarlo por la rejilla caliente, se genera una capa que reduce que los alimentos se adhieran al metal.
  • Sus compuestos naturales aportan aroma suave y favorecen un dorado más parejo de la carne.
  • También funciona como una alternativa natural para limpiar y reducir bacterias en la superficie de cocción.

El uso de un diente de ajo antes de encender el asado es una práctica que se repite en muchas parrillas y que va más allá de una acción tradicional. Este simple gesto tiene efectos concretos sobre la cocción y el resultado final de la carne.

La capital de nuestro país se caracteriza por su diversidad barrial, su intensa vida cultural y su valor patrimonial.
En el universo del asado, pequeños detalles marcan la diferencia. Desde el manejo del fuego hasta la preparación de la parrilla, cada paso influye en el sabor, la textura y la seguridad de los alimentos. En ese recorrido, el ajo aparece como un aliado inesperado pero efectivo.

Lejos de tratarse solo de una cuestión de gusto, este truco reúne fundamentos prácticos y científicos que explican por qué tantos asadores lo incorporan antes de apoyar los cortes sobre la rejilla caliente.

ajo parrilla

Como es el truco de limpiar la parrilla con un diente de ajo

La técnica consiste en cortar un diente de ajo por la mitad y frotarlo directamente sobre la parrilla ya caliente. Al hacerlo, se libera una pequeña cantidad de jugo que se adhiere al metal y genera una película fina que ayuda a que la carne no se pegue durante la cocción.

Además del efecto antiadherente, el ajo aporta un aroma leve que acompaña al asado sin tapar el sabor propio de la carne. Al entrar en contacto con el calor, libera alicina y otros compuestos naturales que favorecen una caramelización más pareja y una superficie mejor sellada.

ajo

Este ingrediente también cumple una función higiénica. Investigaciones difundidas en la revista Food Control señalaron que el ajo fresco y su aceite poseen propiedades antimicrobianas frente a bacterias habituales en los alimentos. Al pasarlo por la parrilla, contribuye a reducir residuos grasos y restos de cocciones anteriores.

Para aplicar el truco correctamente, se recomienda frotar el ajo con la parrilla bien caliente, esperar unos segundos y recién después colocar la carne. Si se cocina en varias tandas, el proceso puede repetirse entre una y otra para mantener la superficie en condiciones.

