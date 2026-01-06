Comienzo nuevo en 2026: como hacer para limpiar tu parrilla y que quede como nueva este año De manera simple y práctica, se puede preparar en pocos pasos el rincón favorito de muchos en el hogar. Por + Seguir en







Así podés dejar tu parrilla como nueva para el verano.

Con el calor, la parrilla vuelve a ser protagonista y mantenerla limpia resulta clave para cuidar el sabor de los alimentos.

El truco más efectivo consiste en limpiar los fierros cuando todavía conservan el calor residual de las brasas.

Al pasar un cepillo metálico o papel de diario sobre la rejilla caliente, la grasa se desprende con mayor facilidad.

Este hábito evita el uso de químicos, ahorra tiempo y deja la parrilla lista para el próximo asado. Con la llegada del calor, la parrilla recupera su rol central en las reuniones familiares y con amigos. Ya sea para un asado tradicional o para preparar verduras grilladas, mantenerla en buen estado resulta clave para preservar el sabor de los alimentos. No obstante, la acumulación de grasa adherida, hollín y restos de cocciones previas suele volver la limpieza una tarea engorrosa que muchos postergan, sin advertir que existe un método simple para facilitarla.

La clave para devolverle el brillo a los fierros sin recurrir a productos químicos agresivos se apoya en un elemento esencial: el calor residual. Esperar a que la parrilla se enfríe por completo suele dificultar el trabajo, mientras que actuar cuando la superficie todavía mantiene temperatura permite que la suciedad se desprenda con mayor facilidad. Aprovechar el momento posterior a la cocción, cuando las brasas comienzan a apagarse, reduce el tiempo y el esfuerzo necesario.

Para aplicar este recurso casero de manera efectiva, alcanza con pasar un cepillo metálico o una bola de papel de diario sobre las varillas calientes y retirar los restos adheridos. El calor ablanda la grasa y facilita que el papel o las cerdas arrastren la suciedad sin exigir un frotado intenso. De este modo, la parrilla queda lista para el próximo encuentro y se evita una limpieza profunda más adelante.

Cuál es el truco para limpiar la parrilla y que quede como nueva en el inicio del 2026 Con el comienzo de 2026 y las altas temperaturas del verano, la parrilla se transforma en el eje de las reuniones sociales. Aun así, enfrentarse a la grasa acumulada y al hollín de asados previos suele representar un obstáculo que muchos eluden. El truco más efectivo para este año no depende de productos químicos costosos, sino de aprovechar un recurso natural y lógico que a menudo se pasa por alto: el calor residual de las brasas una vez finalizada la cocción.

La eficacia de este método radica en intervenir cuando la estructura conserva una temperatura media. En lugar de permitir que la grasa se endurezca y se adhiera con fuerza al metal, conviene actuar mientras los restos permanecen blandos. En esas condiciones, la suciedad se desprende con notable facilidad y una tarea que normalmente demanda varios minutos de fregado intenso se resuelve rápidamente y con poco esfuerzo.