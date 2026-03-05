Es argentina, nombraba una palabra de nuestro lunfardo y nadie en España la entendía: qué decía El video no tardó en llenarse de comentarios de otros expatriados que compartieron sus propias "tragedias lingüísticas" al intentar trasladar el idioma a otros lugares. Por + Seguir en







Una española se vuelve viral en TikTok al descubrir que usaba palabras argentinas Télam

Luccia, hija de padre argentino y madre española, mezcló ambos dialectos durante años sin notar las diferencias.

Así, utilizaba palabras típicas del lunfardo en España, asumiendo que eran términos comunes, cuando en realidad eran ininteligibles para los locales.

La palabra: "Enchastre", un término que los usuarios de redes sociales resaltaron como uno de los más descriptivos y difíciles de traducir para los españoles.

El video alcanzó una gran viralidad con más de 230 mil "likes" y miles de comentarios de personas que vivieron situaciones similares. Recientemente las redes sociales volvieron a ser el escenario de un debate lingüístico que pone de manifiesto las curiosas fronteras del idioma español. Una joven española hija de un padre argentino compartió su frustración al descubrir que una de las palabras más comunes de su vocabulario cotidiano resultaba completamente indescifrable para los locales.

Este fenómeno, conocido como "barrera dialectal", resalta la riqueza y la evolución independiente de las variantes del español a ambos lados del Atlántico. A menudo, palabras que consideramos universales son en realidad regionalismos con una carga histórica y social muy específica.

Qué decía la joven argentina que se volvió viral tras contar su anécdota en España argentina lunfardo Luccia, una joven de raíces mixtas con padre argentino y madre española, se volvió viral en las redes sociales tras confesar, entre risas y resignación, que vivió años utilizando términos del lunfardo en España sin saber que allí eran completamente inexistentes.

Al haber crecido en un entorno bicultural, la protagonista nunca trazó una frontera clara entre ambos dialectos, lo que la llevó a integrar palabras rioplatenses en su vocabulario cotidiano bajo la falsa creencia de que eran términos universales del idioma español.

El video, que rápidamente superó los 230 mil "me gusta", generó una ola de interacciones donde los usuarios celebraron la riqueza de expresiones como "enchastre", una de las palabras que más confusión causó entre los españoles. Luccia admitió con humor que nadie le había advertido sobre estas diferencias, lo que dio lugar a numerosas anécdotas de malentendidos a lo largo de los años.