Qué recitales están confirmados en Buenos Aires para el 2026 y son perfectos para ver

La preventa de tickets se ha vuelto un evento en sí mismo, agotando localidades en cuestión de minutos y demostrando la pasión del público porteño.

Conocé todo sobre los shows  en Buenos Aires más solicitados

  • El mes concentra la mayor actividad internacional con Gilberto Gil (11/3), Bryan Adams (15/3), Fito Páez (19 y 20/3), e Il Volo junto a AC/DC (23/3).

  • La mayoría de los shows se gestionan vía el sitio oficial del Movistar Arena, a excepción de Korn (AllAccess) y AC/DC/Megadeth (consultar sitios específicos).

  • Fito Páez es el único con tres noches confirmadas hasta ahora (19/3, 20/3 y 10/4), mientras que Arjona y Rosalía también cuentan con múltiples funciones.

  • Mientras el Movistar Arena domina la agenda, el Parque Sarmiento se posiciona como el espacio para el metal con el show de Korn el 10 de mayo.

Buenos Aires consolida en 2026 su posición como la escala obligatoria para las giras internacionales más ambiciosas del mundo. Con una infraestructura que abarca desde el renovado Estadio Monumental hasta la acústica íntima del Movistar Arena, la agenda de recitales para este año promete una diversidad de géneros sin precedentes, perfecta excusa para el Turismo recitalero. Tras un 2025 marcado por regresos históricos, el calendario actual se inclina hacia la vanguardia tecnológica en los escenarios y el debut en suelo argentino de artistas que hoy lideran los rankings globales de streaming.

La efervescencia por los shows en vivo no da tregua y las productoras locales ya han confirmado una seguidilla de fechas que son, sencillamente, imperdibles. Desde el fenómeno del pop anglo que llega con una puesta en escena inmersiva, hasta el esperado reencuentro de bandas icónicas del rock nacional que celebran aniversarios, la oferta es tan amplia que el verdadero desafío será elegir a qué "pogo" asistir.

Cuáles son los mejores recitales para ver en Buenos Aires durante 2026

Gilberto Gil

-Gilberto Gil

El legendario músico brasileño se despedirá de los escenarios argentinos el 11 de marzo en el Movistar Arena con su gira Tempo Rei, repasando clásicos del tropicalismo como "Aquele abraço".

Bryan Adams

-Bryan Adams

El rockero canadiense regresará el 15 de marzo al Movistar Arena con su tour Roll With The Punches, equilibrando sus nuevos lanzamientos con los hits de sus cuatro décadas de trayectoria.

Fito Páez

Fito Páez

El rosarino vuelve a ser un fenómeno de ventas; tras agotar las funciones del 19 y 20 de marzo, añadió una tercera fecha el 10 de abril para presentar su álbum Novela y sus himnos de siempre.

AC/DC

acdc

La banda australiana marcará uno de los hitos del año el 23 de marzo con su Power Up Tour, trayendo de regreso su potente sonido de estadio a Sudamérica.

Il Volo

-Il Volo

El trío italiano también eligió el 23 de marzo para presentarse en el Movistar Arena, donde desplegarán su repertorio de arias clásicas y éxitos populares.

Megadeth

-Megadeth

El metal tendrá su noche de gala el 30 de abril, confirmando el romance inquebrantable de la banda con el público argentino.

Ricardo Arjona

Ricardo Arjona

El guatemalteco desembarcará el 1 y 2 de mayo en el Movistar Arena con su tour Lo Que El Seco No Dijo, luego de un éxito rotundo en Estados Unidos.

Jonas Brothers

Jonas Brothers.png

El 6 de mayo, los hermanos Nick, Joe y Kevin traerán una dosis de nostalgia y pop moderno con una puesta en escena de alto nivel.

Korn

-Korn

La banda de nu-metal se presentará el 10 de mayo en el Parque Sarmiento; la preventa ya se agotó, quedando disponibles solo entradas generales.

Mon Laferte

Mon Laferte
El 21 de mayo, la artista chileno-mexicana incendiará el escenario con su gira FEMME FATALE, fusionando boleros, rock y punk.

Rosalía

rosalia.jpg
En una de las visitas más esperadas, la "Motomami" realizará una serie de shows del 1 al 6 de agosto para presentar LUX y su vanguardista mezcla de flamenco y electrónica.

Die Toten Hosen

-Die Toten Hosen

Los alemanes más argentinos regresarán el 10 de octubre con un show titulado de forma muy local: "Fútbol Asado Vino y Adiós Amigos".

Robbie Williams

robbie williamsjpg.jpg
Tras 20 años sin pisar el país, el británico traerá su Britpop Tour al Movistar Arena para presentar su nuevo material y sus clásicos inolvidables.

Candlelight

Candlelight buenos aires

Durante todo el año, continuarán los tributos clásicos a la luz de las velas (Coldplay, Queen, Spinetta) en edificios emblemáticos de la ciudad.

