Arrestaron a Britney Spears en California: qué le pasó

La cantante fue detenida por una patrulla cerca de las 21:30 del pasado miércoles mientras manejaba por una autopista en la zona del condado de Ventura, en las afueras de Los Ángeles.

Britney Spears fue detenida por manejar bajo la influencia.

Britney Spears fue detenida por manejar "bajo la influencia".

Britney Spears fue detenida en las últimas horas luego de detectar que conducía bajo los efectos de alcohol en el condado de Ventura, California.

Britney Spears fue detenida el miércoles por la noche.
Britney Spears arrestada: las estrellas que fueron detenidas por conducir borrachos

De acuerdo a lo detallado por los medios norteamericanos, la estrella del pop fue arrestada a las 21.30 del miércoles por los agentes de tránsito y alrededor de las 3 de la madrugada recién fue fichada. De igual modo, varias horas después, la artista fue liberada.

El delito está caratulado como DIU, siglas correspondientes a "driving under influence", en inglés. Y si bien la infracción considera sustancias, medicamentos prescriptos y alcohol, medios estadounidenses afirman que la princesa del pop habría consumido la tercera variante.

Al mismo tiempo, la revista People, aclaró quedo informada como una “citación y liberación” y ahora la Princesita del Pop deberá presentarse ante el Tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo. Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.

Producto de sus problemas del consumo excesivo del alcohol y las drogas, sumado a sus problemas mentales, en 2007, la cantante perdió la custodia de sus hijos, Sean Preston y Jayden James y un juez de Los Ángeles ordenó que su exesposo, Kevin Federline, asumiera la custodia de los dos pequeños.

britney spears kevin federline

Los antecedentes de Britney Spears con la Justicia

Lamentablemente esta detención no es el primer inconveniente que Britney Spears tiene con la ley ya que en 2007 enfrentó cuatro cargos por delitos menores y una pena de cárcel por un presunto atropello con fuga en Los Ángeles, supo detallar TMZ.

De igual modo, esos cargos fueron retirados después de que Britney pagara al dueño por los daños al vehículo y fue absuelta por conducir sin licencia en California.

