Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata En la plataforma, una comedia romántica icónica protagonizada por un elenco repleto de estrellas regresó al Top 10 y se convirtió en una de las sorpresas más comentadas de 2026.







Netflix vuelve a demostrar su capacidad para revitalizar clásicos al incorporar a su catálogo una película estrenada en 2003 que hoy escala con fuerza entre lo más visto. Se trata de Alguien tiene que ceder (Something’s Gotta Give), una comedia romántica que conecta tanto con nuevas audiencias como con quienes la vieron en su estreno, instalándose otra vez entre las principales tendencias.

Dirigida por Nancy Meyers, referente indiscutida del género, la historia combina elegancia y humor con una mirada madura sobre el amor. El peso del relato recae en la química entre Jack Nicholson y Diane Keaton, acompañados por Keanu Reeves y Amanda Peet, quienes completan un elenco de alto perfil que potencia cada escena.

El renovado interés por la película en 2026 confirma la vigencia de las historias que abordan el amor y las relaciones en la adultez con inteligencia y ligereza. Su regreso al ranking de lo más visto refuerza la idea de que las buenas actuaciones y un guion sólido pueden atravesar generaciones. En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.

Alguien tiene que ceder Sinopsis de Alguien tiene que ceder, la película que es furor desde que llegó a Netflix Alguien tiene que ceder sigue a Harry Sanborn, interpretado por Jack Nicholson, un soltero de sesenta años que solo se relaciona con mujeres mucho más jóvenes. Todo cambia cuando, durante una escapada romántica en la casa de playa de su pareja Marin (Amanda Peet), sufre un ataque al corazón y debe quedarse a recuperarse bajo el mismo techo. Allí entra en escena Erica Barry, la madre de Marin, encarnada por Diane Keaton, una exitosa dramaturga divorciada que no tolera la actitud arrogante de Harry, desatando un choque generacional cargado de ironía.

La convivencia forzada transforma la tensión inicial en una conexión inesperada entre Harry y Erica, quienes descubren afinidades que desafían sus propios prejuicios. Sin embargo, el panorama se complica con la aparición de Julian Mercer, el médico de Harry interpretado por Keanu Reeves, que se siente atraído por la personalidad y el talento de Erica. Este triángulo poco convencional empuja a los protagonistas a revisar sus ideas sobre el amor, la edad y el compromiso, combinando momentos de humor con escenas de genuina emoción.

Dirigida por Nancy Meyers, la película aborda con elegancia el desafío de ceder en las propias certezas para abrir espacio a una nueva oportunidad afectiva. Con diálogos agudos y una estética cuidada, la historia conecta con el público actual en Netflix al ofrecer una mirada optimista sobre las segundas vueltas de la vida. El mensaje es claro: el amor no entiende de calendarios y puede aparecer cuando menos se lo espera. Tráiler de Alguien tiene que ceder Reparto de Alguien tiene que ceder Jack Nicholson como Harry Sanborn

Diane Keaton como Erica Barry

Keanu Reeves como el Dr. Julian Mercer

Amanda Peet como Marin Barry

Frances McDormand como Zoe

Jon Favreau como Leo

Paul Michael Glaser como Dave Klein

Rachel Ticotin como la Dra. Martínez

KaDee Strickland como Kristen