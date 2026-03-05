IR A
IR A

Esta famosa película con Diane Keaton llegó a Netflix y está entre lo más visto: de cuál se trata

En la plataforma, una comedia romántica icónica protagonizada por un elenco repleto de estrellas regresó al Top 10 y se convirtió en una de las sorpresas más comentadas de 2026.

En el catálogo actual de Netflix

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.

Netflix

Netflix vuelve a demostrar su capacidad para revitalizar clásicos al incorporar a su catálogo una película estrenada en 2003 que hoy escala con fuerza entre lo más visto. Se trata de Alguien tiene que ceder (Something’s Gotta Give), una comedia romántica que conecta tanto con nuevas audiencias como con quienes la vieron en su estreno, instalándose otra vez entre las principales tendencias.

La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.
Te puede interesar:

Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto?

Dirigida por Nancy Meyers, referente indiscutida del género, la historia combina elegancia y humor con una mirada madura sobre el amor. El peso del relato recae en la química entre Jack Nicholson y Diane Keaton, acompañados por Keanu Reeves y Amanda Peet, quienes completan un elenco de alto perfil que potencia cada escena.

El renovado interés por la película en 2026 confirma la vigencia de las historias que abordan el amor y las relaciones en la adultez con inteligencia y ligereza. Su regreso al ranking de lo más visto refuerza la idea de que las buenas actuaciones y un guion sólido pueden atravesar generaciones. En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.

Alguien tiene que ceder
En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.

En el catálogo actual de Netflix, se posiciona como una opción ideal para quienes buscan cine clásico con encanto atemporal.

Sinopsis de Alguien tiene que ceder, la película que es furor desde que llegó a Netflix

Alguien tiene que ceder sigue a Harry Sanborn, interpretado por Jack Nicholson, un soltero de sesenta años que solo se relaciona con mujeres mucho más jóvenes. Todo cambia cuando, durante una escapada romántica en la casa de playa de su pareja Marin (Amanda Peet), sufre un ataque al corazón y debe quedarse a recuperarse bajo el mismo techo. Allí entra en escena Erica Barry, la madre de Marin, encarnada por Diane Keaton, una exitosa dramaturga divorciada que no tolera la actitud arrogante de Harry, desatando un choque generacional cargado de ironía.

La convivencia forzada transforma la tensión inicial en una conexión inesperada entre Harry y Erica, quienes descubren afinidades que desafían sus propios prejuicios. Sin embargo, el panorama se complica con la aparición de Julian Mercer, el médico de Harry interpretado por Keanu Reeves, que se siente atraído por la personalidad y el talento de Erica. Este triángulo poco convencional empuja a los protagonistas a revisar sus ideas sobre el amor, la edad y el compromiso, combinando momentos de humor con escenas de genuina emoción.

Dirigida por Nancy Meyers, la película aborda con elegancia el desafío de ceder en las propias certezas para abrir espacio a una nueva oportunidad afectiva. Con diálogos agudos y una estética cuidada, la historia conecta con el público actual en Netflix al ofrecer una mirada optimista sobre las segundas vueltas de la vida. El mensaje es claro: el amor no entiende de calendarios y puede aparecer cuando menos se lo espera.

Tráiler de Alguien tiene que ceder

Embed - 2003 Something's Gotta Give Official Trailer 1 HD Columbia Pictures, Warner Bros. Pictures

Reparto de Alguien tiene que ceder

  • Jack Nicholson como Harry Sanborn
  • Diane Keaton como Erica Barry
  • Keanu Reeves como el Dr. Julian Mercer
  • Amanda Peet como Marin Barry
  • Frances McDormand como Zoe
  • Jon Favreau como Leo
  • Paul Michael Glaser como Dave Klein
  • Rachel Ticotin como la Dra. Martínez
  • KaDee Strickland como Kristen
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.

Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

La película colombiana El Paseo 8: La luna de hiel ya está disponible para ver en Netflix desde finales de febrero de 2026. Es una comedia romántica colombiana producida por Dago García.
play

De qué se trata El paseo 8, la película de la saga colombiana para toda la familia que es furor en Latinoamérica

El evento WWE Elimination Chamber 2026 se llevó a cabo el sábado 28 de febrero de 2026 en el United Center de Chicago. 
play

Así es WWE Elimination Chamber 2026, el evento que transmitió Netflix y es de lo más visto del momento

Baki-Dou: El samurái invencible narra el regreso de Baki Hanma tras la batalla con su padre, enfrentando el aburrimiento hasta que el legendario samurái Miyamoto Musashi es clonado a partir de su ADN y alma. 
play

Cuál es la trama de Baki-Dou: El samurái invencible, el animé que se destaca en Netflix y es de lo más visto

últimas noticias

Todo lo que tenés que saber de la Fórmula 1 en 2026.

Arranca la Fórmula 1: el calendario completo de la temporada 2026 y cómo ver las carreras en vivo

Hace 20 minutos
play
La película despliega una mirada sensible sobre temas universales.

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento: la emotiva película que es tendencia en Netflix

Hace 25 minutos
Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Desfinanciamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

Hace 30 minutos
Elegir bien la modalidad puede mejorar el resultado final obtenido.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 900.000 pesos a 30 días en marzo 2026

Hace 41 minutos
El titular de la UIA pidió defender más al sector empresarial. 

Nuevo reclamo de la UIA al Gobierno: "Criticar al sector empresario no nos lleva a ningún lado"

Hace 44 minutos