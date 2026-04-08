8 de abril de 2026 Inicio
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Para conocer Salta: el pueblo donde predomina el rojo y es ideal para conocer más de una vez en la vida

Un destino del Valle Calchaquí sorprende con paisajes teñidos por pimientos, recorridos naturales y un entorno histórico de gran atractivo.

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Payogasta

Payogasta, paisaje rojo en el corazón del Valle Calchaquí.

Radio Cafayate

  • Payogasta es un pequeño poblado salteño de unos 400 habitantes ubicado sobre la Ruta Nacional 40, reconocido por sus suelos rojizos vinculados a la producción de pimientos.

  • El destino combina paisajes del Valle Calchaquí, sitios históricos y espacios naturales dentro del Parque Nacional Los Cardones.

  • Entre sus principales atractivos se encuentran miradores de altura, senderos, recorridos panorámicos y actividades vinculadas a la producción de pimentón.

  • A más de 1.500 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presenta como una alternativa para escapadas que integran naturaleza, historia y turismo regional.

El norte argentino ofrece múltiples destinos con identidad propia, y dentro de ese mapa turístico, un pueblo de Salta se distingue por sus paisajes teñidos de rojo y su fuerte impronta regional. Payogasta se consolida como una opción para conocer en profundidad el entorno del Valle Calchaquí y sus características únicas.

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Ubicado sobre uno de los corredores más emblemáticos del país, este poblado se integra a la traza de la Ruta 40, lo que lo convierte en parte de un recorrido que atraviesa distintas geografías argentinas. Su desarrollo se vincula tanto con la historia local como con actividades productivas tradicionales.

La combinación de naturaleza, patrimonio y producción regional define la experiencia en este destino. A pesar de su tamaño reducido, concentra diversos puntos de interés que permiten recorrerlo más allá de una simple parada en el camino.

Salta, Payogasta
En Argentina, este pueblo salteño combina turismo de naturaleza, historia local y producción regional en un entorno característico del norte.

En Argentina, este pueblo salteño combina turismo de naturaleza, historia local y producción regional en un entorno característico del norte.

Dónde queda Payogasta

Payogasta se encuentra en el departamento de Cachi, dentro de la provincia de Salta, en el kilómetro 4.520 de la Ruta Nacional 40. Está ubicado a 15 kilómetros al norte de Cachi y a 147 kilómetros de la ciudad de Salta, en pleno noroeste argentino.

El pueblo se sitúa en el Valle Calchaquí, dentro del Parque Nacional Los Cardones, a una altitud de 2.596 metros sobre el nivel del mar. Su entorno está conformado por cerros, caminos históricos y construcciones antiguas que refuerzan su carácter pintoresco.

Qué se puede hacer en Payogasta

Uno de los principales atractivos es el Parque Nacional Los Cardones, donde se conservan ecosistemas característicos de la región y se destacan los cardones centenarios que dominan el paisaje. Este espacio permite recorrer áreas naturales con vistas abiertas y diversidad de formaciones.

El circuito incluye también puntos panorámicos como la Piedra del Molino, ubicada a 3.348 metros de altura, y el Valle Encantado, al que se accede mediante una caminata de aproximadamente 4 kilómetros. A estos se suman sitios como el Ojo de Cóndor y el Camino del Pasado, que ofrecen recorridos breves con valor histórico.

Otra de las experiencias distintivas está vinculada a la producción local. Los secaderos de pimientos generan un paisaje rojizo característico entre febrero y mayo, cuando los frutos se extienden al sol para la elaboración de pimentón. Además, la Recta del Tin Tin y la Cuesta del Obispo conforman tramos panorámicos con vistas destacadas y recorridos de interés dentro de la Ruta Provincial 33.

Cómo llegar a Payogasta

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acceso en auto implica un recorrido de aproximadamente 1.600 kilómetros, con una duración cercana a 20 horas. El trayecto se completa combinando rutas nacionales hasta llegar a la provincia de Salta y luego continuando hacia el Valle Calchaquí.

En transporte público, es posible viajar en micro de larga distancia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de Salta. Desde allí, el traslado continúa por vía terrestre a través de servicios que recorren la Ruta Nacional 68 y la Ruta Provincial 33, pasando por Chicoana y atravesando la Quebrada de Escoipe.

CUESTA DEL OBISPO -
Payogasta ofrece recorridos por el Parque Nacional Los Cardones, miradores de altura y paisajes únicos del norte de Argentina.

Payogasta ofrece recorridos por el Parque Nacional Los Cardones, miradores de altura y paisajes únicos del norte de Argentina.

Por vía aérea, la opción más directa es volar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el aeropuerto de la ciudad de Salta, en un trayecto de poco más de dos horas. Desde ese punto, el recorrido final hasta Payogasta se realiza por ruta, atravesando sectores como la Cuesta del Obispo y la Recta del Tin Tin.

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