Es un bodegón barato que abrió en Buenos Aires hace poco y tiene un menú exquisito

Su propuesta fusiona la esencia del bodegón con la técnica de la alta cocina. Ubicado en Chacarita, abre de jueves a domingos durante el mediodía.

En la escena de la gastronomía porteña , históricamente caracterizada por sus bodegones y cafés tradicionales aparecen propuestas vanguardistas que toman la esencia de estos lugares como base fundacional pero innovan en el concepto con técnicas culinarias modernas.

Chacarita es uno de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires que registró más aperturas del estilo en el último tiempo, convirtiéndose en un punto de encuentro principalmente para los jóvenes. Un ejemplo de esta tendencia es Olla 7 , inaugurado en marzo de 2025 como un proyecto que, en palabras de los dueños, busca “revalorizar la calidad de los restaurantes más porteños que hay”.

El éxito de Olla 7 reside en aplicar la técnica de alta cocina y la calidad de materia prima de un restaurante gourmet a los platos más nostálgicos y queridos de la tradición porteña. Ofrece una carta intencionalmente acotada , priorizando la calidad de la propuesta de cada uno de sus platos, asegurando sabores que lleguen "directo al corazón".

Olla 7 se encuentra en Charlone 999, CABA; en una hermosa esquina que converge con la Avenida Forest donde funciona Ácido durante la noche. Abre sus puertas de jueves a domingo al mediodía, de 12.30 a 15 o 16 horas . Los sábados es el único día que también suma el turno de la cena.

Su milanesa es sin lugar a dudas una propuesta que eleva el “clásico de bodegón” , utilizando un corte de carne premium. Otros clásicos destacados de su menú son el pastel de papa y el pollo al verdeo .

Olla 7 milanesa @olla7_bodegon

Las Fritas de Ácido son una de las guarniciones más pedidas. Estas papas fritas, que superan la receta de una papa frita tradicional, vienen en una porción para compartir y son crujientes por fuera y tiernas en su interior.

Entre los "para picar" sobresalen la clásica Tortilla de Papas, las Croquetas de Mejillones con salsa tártara casera y la Lengua a la Vinagreta. Para cerrar, el panqueque de manzana y el tiramisú son considerados el broche de oro según los comensales que visitan con frecuencia la concurrida esquina.

Cómo llegar a Olla 7

La ubicación de Olla 7, en Charlone y Forest, es muy accesible mediante transporte público. Se puede tomar la línea B del subte, bajando en las estaciones Dorrego o Federico Lacroze. Sin embargo, también hay diversas líneas de colectivos con paradas cerca de este bodegón: 44, 65, 76, 140, 93, 19, entre otras.