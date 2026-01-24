No tan conocidos: estos son los mejores 5 paseos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026 Propuestas culturales invitan a mirar la ciudad desde otro lugar. Opciones ideales para recorrer sin apuro y con curiosidad. Por + Seguir en







La ciudad ofrece recorridos poco transitados que permiten redescubrir Buenos Aires con otra mirada.

Pasajes históricos, museos temáticos y jardines escondidos proponen planes accesibles y distintos.

Son opciones ideales para quienes buscan experiencias culturales sin salir del ámbito urbano.

Cada paseo reúne historia, arquitectura y propuestas culturales en zonas tradicionales porteñas. La Ciudad de Buenos Aires tiene la capacidad de sorprender incluso a quienes la recorren todos los días. Más allá de los circuitos habituales, existen rincones que invitan a frenar el ritmo y explorar la ciudad desde una perspectiva distinta, con planes que mezclan historia, cultura y curiosidad.

El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. Pasajes restaurados, espacios culturales ocultos y jardines silenciosos aparecen como alternativas atractivas para quienes buscan paseos urbanos sin multitudes.

Gracias a sus características y la posibilidad de recorrerlos en este verano, estos lugares son la mejor opción en estas vacaciones para reconectar con el pasado porteño y descubrir propuestas que conviven con la vida cotidiana, pero que suelen pasar inadvertidas.

cassa-lepage-art-hotel Redes sociales Qué paseos ocultos son perfectos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026 Uno de los recorridos más singulares se encuentra en pleno Monserrat. El Pasaje Belgrano, ubicado en Bolívar 373, fue recuperado luego de años de abandono y hoy alberga el Cassa Lepage Art Hotel. Bajo pisos transparentes se exhiben túneles, muros coloniales y más de 2.400 piezas arqueológicas que revelan cómo era la vida en la ciudad entre los siglos XVII y XIX. El edificio fue residencia de figuras clave de la historia local y también escenario de los primeros pasos del cine nacional. Desde su terraza se pueden ver cúpulas, murales y un jardín con plantas nativas, lo que completa una experiencia que conecta pasado y presente.

Palacio Barolo Turismo Buenos Aires En el Palacio Barolo, sobre la Avenida de Mayo, se esconde una librería poco convencional. Oficina de Libros funciona en una antigua oficina del quinto piso y ofrece un espacio dedicado a editoriales independientes, novedades y actividades culturales. Además de hojear libros en sillones dispuestos para la lectura, el paseo se amplía con la posibilidad de subir a la terraza del edificio y disfrutar de una vista privilegiada del centro porteño.

Museo Beatles TripAdvisor Sobre la Avenida Corrientes, el Paseo La Plaza guarda una sorpresa para fanáticos de la música. En este lugar funciona el Museo de los Beatles, una de las colecciones más importantes del mundo dedicadas a la banda británica. Discos, objetos, juguetes y piezas difíciles de encontrar integran el acervo reunido por Rodolfo Vázquez, reconocido a nivel internacional. Es una parada distinta dentro de una zona asociada al teatro y la vida nocturna. En el barrio de Colegiales, el Pasaje General Paz ofrece un recorrido arquitectónico que recuerda a la Buenos Aires de los inmigrantes. Construido en 1925, conserva departamentos dispuestos alrededor de un patio interno con baldosas, puentes y vegetación. pasaje general paz Pablo Bedrossian Por último, en Retiro, el Palacio Noel sorprende por su jardín andaluz, ubicado en el contrafrente del Museo Isaac Fernández Blanco. Fuentes, rosales, mayólicas y árboles frutales crean un espacio silencioso a pocos metros de la 9 de Julio. El museo, además, propone un recorrido por el arte hispanoamericano y la historia porteña, con exposiciones permanentes y temporarias.