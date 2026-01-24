24 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

No tan conocidos: estos son los mejores 5 paseos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026

Propuestas culturales invitan a mirar la ciudad desde otro lugar. Opciones ideales para recorrer sin apuro y con curiosidad.

Por
El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. 

El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. 

Zona prop
  • La ciudad ofrece recorridos poco transitados que permiten redescubrir Buenos Aires con otra mirada.
  • Pasajes históricos, museos temáticos y jardines escondidos proponen planes accesibles y distintos.
  • Son opciones ideales para quienes buscan experiencias culturales sin salir del ámbito urbano.
  • Cada paseo reúne historia, arquitectura y propuestas culturales en zonas tradicionales porteñas.

La Ciudad de Buenos Aires tiene la capacidad de sorprender incluso a quienes la recorren todos los días. Más allá de los circuitos habituales, existen rincones que invitan a frenar el ritmo y explorar la ciudad desde una perspectiva distinta, con planes que mezclan historia, cultura y curiosidad.

Esta localidad se destaca por sus amplias playas.
Te puede interesar:

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

El inicio de 2026 se presenta como una buena oportunidad para animarse a estos recorridos menos visibles. Pasajes restaurados, espacios culturales ocultos y jardines silenciosos aparecen como alternativas atractivas para quienes buscan paseos urbanos sin multitudes.

Gracias a sus características y la posibilidad de recorrerlos en este verano, estos lugares son la mejor opción en estas vacaciones para reconectar con el pasado porteño y descubrir propuestas que conviven con la vida cotidiana, pero que suelen pasar inadvertidas.

cassa-lepage-art-hotel

Qué paseos ocultos son perfectos para hacer en Buenos Aires en el inicio del 2026

Uno de los recorridos más singulares se encuentra en pleno Monserrat. El Pasaje Belgrano, ubicado en Bolívar 373, fue recuperado luego de años de abandono y hoy alberga el Cassa Lepage Art Hotel. Bajo pisos transparentes se exhiben túneles, muros coloniales y más de 2.400 piezas arqueológicas que revelan cómo era la vida en la ciudad entre los siglos XVII y XIX. El edificio fue residencia de figuras clave de la historia local y también escenario de los primeros pasos del cine nacional. Desde su terraza se pueden ver cúpulas, murales y un jardín con plantas nativas, lo que completa una experiencia que conecta pasado y presente.

Palacio Barolo

En el Palacio Barolo, sobre la Avenida de Mayo, se esconde una librería poco convencional. Oficina de Libros funciona en una antigua oficina del quinto piso y ofrece un espacio dedicado a editoriales independientes, novedades y actividades culturales. Además de hojear libros en sillones dispuestos para la lectura, el paseo se amplía con la posibilidad de subir a la terraza del edificio y disfrutar de una vista privilegiada del centro porteño.

Museo Beatles

Sobre la Avenida Corrientes, el Paseo La Plaza guarda una sorpresa para fanáticos de la música. En este lugar funciona el Museo de los Beatles, una de las colecciones más importantes del mundo dedicadas a la banda británica. Discos, objetos, juguetes y piezas difíciles de encontrar integran el acervo reunido por Rodolfo Vázquez, reconocido a nivel internacional. Es una parada distinta dentro de una zona asociada al teatro y la vida nocturna.

En el barrio de Colegiales, el Pasaje General Paz ofrece un recorrido arquitectónico que recuerda a la Buenos Aires de los inmigrantes. Construido en 1925, conserva departamentos dispuestos alrededor de un patio interno con baldosas, puentes y vegetación.

pasaje general paz

Por último, en Retiro, el Palacio Noel sorprende por su jardín andaluz, ubicado en el contrafrente del Museo Isaac Fernández Blanco. Fuentes, rosales, mayólicas y árboles frutales crean un espacio silencioso a pocos metros de la 9 de Julio. El museo, además, propone un recorrido por el arte hispanoamericano y la historia porteña, con exposiciones permanentes y temporarias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tilcara, naturaleza y aventura en el corazón del norte argentino.

Turismo en Argentina: el pueblo de altura para hacer trekking y rafting en el verano 2026

este edificio combina arte e historia y ahora te podes hospedar y vivir una experiencia unica: en que parte de caba esta

Este edificio combina arte e historia y ahora te podés hospedar y vivir una experiencia única: en qué parte de CABA está

Complejo con aguas termales en la provincia de Buenos Aires.

Turismo en la Costa Atlántica: las bellas termas para disfrutar en el verano 2026

La Mazamorra aparece de manera recurrente como el pueblo más chico de ese país..

Así es La Mazamorra, el pueblo escondido en la frontera de Uruguay que casi no tiene habitantes

Es un destino muy buscado escondido en las sierras de Córdoba. 

La escapada de Buenos Aires a una mina olvidada de 1800: un plan perfecto para el verano 2026

Es el destino ideal para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Turismo en Salta: el pueblito de montaña que parece detenido en el tiempo y hay que visitar en el verano 2026

Rating Cero

La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Las nuevas Películas de Netflix con grandes actores que está en el Top de más visualizaciones
play

La última película de 007 llegó a Netflix y es de lo más visto: cómo encontrarla

Ni una más, la serie de Netflix que sacude con su mirada social.
play

Hoy en Netflix: la serie de solo 8 capítulos sobre la violencia machista en la adolescencia

Sandokán es una serie italiana de época que, con apenas ocho capítulos, logró cautivar a los amantes de los dramas históricos, las historias de aventura y los romances imposibles.
play

De qué se trata Sandokán, la nueva serie de aventuras y romances que llegó a Netflix y es tendencia

Red Rose, la serie oscura de Netflix que atrapó a millones de espectadores.
play

Expone secretos oscuros del mundo en solo 6 capítulos: la serie de Netflix que no te podés perder

últimas noticias

Barracas recibe a River por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

River empata con Barracas Central en su debut en el Torneo Apertura 2026

Hace 10 minutos
La conductora fue tildada de hipócrita por usuarios de redes sociales.

Florencia de la V hizo un polémico comentario sobre Tini Stoessel que encendió las redes

Hace 15 minutos
A 20 años del estreno, los protagonistas de High School Musical recorrieron caminos profesionales muy distintos tras la fama global.

Qué fue de la vida de los protagonistas de High School Musical a 20 años de su lanzamiento

Hace 53 minutos
Esta localidad se destaca por sus amplias playas.

Turismo en la Costa Atlántica: el destino económico y familiar con playas muy extensas

Hace 54 minutos
Los principales clubes generan ingresos por cifras millonarias.

Estos son los equipos más millonarios del mundo en el inicio de 2026

Hace 54 minutos