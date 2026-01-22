22 de enero de 2026 Inicio
Cómo es el Paseo Ambiental del Sur, el plan ideal para hacer en Buenos Aires en el verano 2026

Un espacio verde con propuestas educativas y participativas. Ideal para aprender y disfrutar en el verano.

Propone experiencias educativas centradas en el ambiente y el desarrollo sustentable.

Propone experiencias educativas centradas en el ambiente y el desarrollo sustentable.

  • Propone actividades sin costo para aprender sobre cuidado ambiental dentro de la ciudad.
  • Ofrece recorridos guiados, talleres y voluntariados durante los meses de verano.
  • Está ubicado en Villa Soldati y funciona de martes a viernes por la mañana.
  • Apunta a promover hábitos sustentables y conciencia sobre el cambio climático.

El Paseo Ambiental del Sur es una alternativa atractiva para quienes buscan actividades al aire libre en Buenos Aires durante el verano. Con una agenda abierta a la comunidad, este espacio propone experiencias educativas centradas en el ambiente y el desarrollo sustentable.

Ubicado en el Centro de Formación e Información Ambiental, en el sur de la Ciudad, el predio funciona como un punto de encuentro entre naturaleza y aprendizaje urbano. Sus propuestas están pensadas para acercar conceptos vinculados al cambio climático, la biodiversidad y la producción responsable, sin necesidad de conocimientos previos.

En los meses más calurosos del año, el Paseo mantiene una programación estable por las mañanas, con actividades guiadas y participativas que permiten recorrer, observar y formar parte de proyectos ambientales en marcha.

El espacio abre sus puertas de martes a viernes con iniciativas gratuitas destinadas a vecinos y visitantes. Para participar, se sugiere llevar botella reutilizable, calzado cómodo, gorra o sombrero, protector solar y repelente. En caso de lluvia, las actividades se suspenden.

Uno de los principales atractivos es la visita guiada general, que permite conocer las huertas, las plantaciones de especies nativas, el humedal y el sector dedicado a energías alternativas. Estos recorridos duran aproximadamente una hora y se realizan los martes, miércoles y jueves a partir de las 9:30.

Durante enero y febrero también se dictan talleres de agroecología urbana, orientados a quienes desean aprender a planificar y mantener huertas en distintos espacios. Las actividades incluyen propagación de aromáticas, control natural de plagas y elaboración de preparados caseros. Cada encuentro articula teoría y práctica, ofrece material digital de apoyo y permite que los asistentes se lleven lo que siembran. Los talleres se desarrollan los martes de 9:30 a 11:30.

El voluntariado de flora nativa es otra de las propuestas destacadas. En articulación con el vivero del predio, se realizan tareas de siembra, trasplante, repique y poda. Durante el verano se suman instancias formativas sobre especies autóctonas, y al finalizar se entrega un plantín según disponibilidad. Esta actividad tiene lugar los martes de 14 a 17 y los miércoles de 9:30 a 12:30.

Además, todos los viernes se lleva adelante el voluntariado de agricultura urbana, enfocado en labores de siembra, cosecha y mantenimiento vinculadas a este programa. La participación se extiende de 9 a 12 y está abierta a personas interesadas en involucrarse de forma activa en prácticas sustentables dentro de la ciudad.

