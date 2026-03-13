13 de marzo de 2026 Inicio
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Ni microcentro ni Palermo: cuáles son los dos barrios de Buenos Aires que la posicionan entre las mejores ciudades del mundo

Un informe internacional volvió a ubicarla entre las más atractivas del planeta. Dos sectores específicos fueron señalados por su crecimiento cultural y gastronómico.

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Sus propuestas culturales

Sus propuestas culturales, espacios gastronómicos y una identidad barrial influyeron en la decisión.

  • Un ranking internacional volvió a ubicar a la Ciudad de Buenos Aires entre las ciudades más atractivas del planeta.
  • El listado fue elaborado por la revista británica Time Out a partir de encuestas a miles de residentes y análisis de especialistas.
  • Dos zonas específicas de la ciudad fueron señaladas por su crecimiento cultural, gastronómico y urbano.
  • Estos espacios reflejan la identidad porteña actual y ayudan a reforzar su presencia en el escenario global.

La ciudad de Buenos Aires volvió a figurar en el radar internacional luego de aparecer en el ranking anual de las mejores ciudades del planeta elaborado por Time Out. En la edición 2026 del listado, la capital argentina quedó ubicada en el puesto 43, consolidando su presencia entre los destinos urbanos más atractivos del mundo.

El lugar se distingue por un paisaje urbano muy diferente al de otros destinos del país.
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El informe se basa en la opinión de más de 24.000 residentes y en el análisis de especialistas que evalúan factores como calidad de vida, actividad cultural, gastronomía y experiencias que ofrece cada ciudad. Gracias a su identidad urbana, su vida cultural activa y su oferta gastronómica, la capital argentina continúa destacándose dentro de Sudamérica.

Dentro de ese reconocimiento global, algunos sectores de la ciudad tienen un papel clave en la proyección internacional. Determinadas zonas concentran propuestas culturales, espacios gastronómicos y una identidad barrial que permiten ver la evolución del paisaje urbano porteño.

Puente de la Mujer - Puerto Madero

Qué barrios de Buenos Aires la destacan como una de las mejores del mundo

El ranking de Time Out resaltó que el atractivo de Buenos Aires se explica en gran parte por su capacidad para preservar tradiciones mientras incorpora nuevas tendencias culturales y gastronómicas. Esta característica permite que la ciudad mantenga una personalidad reconocible y, al mismo tiempo, en constante transformación.

Entre los puntos destacados aparecen barrios que hoy funcionan como polos culturales y gastronómicos. Uno de ellos es Villa Devoto, señalado como uno de los sectores más interesantes a nivel global. La zona fue reconocida por su perfil residencial moderno y por el crecimiento de cafés, bares y espacios culturales que generan un ambiente dinámico para vecinos y turistas.

Plaza Arenales Villa Devoto

Otro de los lugares mencionados es San Telmo, especialmente el entorno de la calle Defensa. Este sector fue destacado entre los más atractivos del planeta por su arquitectura histórica, sus mercados tradicionales, el arte urbano presente en sus calles y una oferta gastronómica en constante expansión. Estas áreas representan espacios donde conviven edificios históricos, propuestas culturales contemporáneas y circuitos gastronómicos que atraen tanto a residentes como a turistas.

Mercado San Telmo

Dentro del ranking global, Buenos Aires comparte presencia con otras ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Guadalajara, Río de Janeiro, São Paulo, Lima, Medellín y Bogotá. Esta presencia regional evidencia el creciente reconocimiento internacional de las ciudades latinoamericanas por su oferta cultural y urbana.

En el top 10 del listado global aparecen ciudades como Melbourne, Shanghái, Edimburgo, Londres, Nueva York, Ciudad del Cabo, Bangkok, Seúl y Tokio, todas valoradas por su innovación, calidad de vida y propuestas culturales.

Más allá de la posición obtenida, el informe confirma que la capital argentina mantiene una identidad urbana fuerte, con barrios que reflejan su diversidad cultural, su escena gastronómica reconocida y una vida cultural activa que continúa atrayendo miradas desde todo el mundo.

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