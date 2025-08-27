27 de agosto de 2025 Inicio
Ni leche ni queso: el ingrediente secreto para que la polenta rellena quede muy cremosa

Este clásico gastronómico puede potenciar su sabor y presentación con la incorporación de uno de los alimentos más completos que se puede consumir.

Una opción ideal para quienes buscan darle una nueva versión a una receta tradicional.

Una opción ideal para quienes buscan darle una nueva versión a una receta tradicional.

La reconocida cocinera Elba Rodríguez compartió una de sus recetas preferidas: polenta rellena con pollo. Fácil de preparar y con un resultado muy particular, este plato sorprende con un detalle que marca la diferencia en su textura final.

La polenta, de origen italiano, es un clásico elaborado a base de maíz amarillo o blanco que se adapta a múltiples variantes. Su versatilidad permite innovar con diferentes rellenos y combinaciones que potencian tanto su sabor como su presentación.

En esta versión, la cocinera incorpora un ingrediente inesperado que logra darle suavidad y cremosidad al plato: el huevo. Gracias a este aporte, la preparación no solo resulta más tentadora, sino también más nutritiva, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan darle una nueva versión a una receta tradicional.

Cómo hacer la polenta rellena cremosa

Ingredientes

Para la base de polenta:

  • 2 tazas de polenta cocida
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 huevo
  • Queso sardo, cantidad necesaria

Para el relleno:

  • Pollo desmenuzado
  • Verdeo picado
  • Queso muzzarella
  • Queso sardo
  • 1 huevo
  • Un chorrito de leche
  • Pimienta
Preparación

Comenzar por mezclar la polenta cocida con huevo, sal, pimienta y queso sardo hasta integrar bien todos los ingredientes. Engrasar un molde con un poco de aceite y esparcir la mezcla, formando una base pareja. Si resulta necesario, untarse las manos con aceite para facilitar el trabajo. En el centro, colocar el pollo desmenuzado junto con el verdeo y los quesos. Cubrir con una mezcla de huevo batido y leche para darle mayor cremosidad. Como último paso, llevar al horno durante unos 15 minutos hasta que todo quede gratinado y dorado. Retirar y servir caliente.

