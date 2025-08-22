22 de agosto de 2025 Inicio
En pocos minutos: la receta viral de la torta "10 cucharadas" que tenés que hacer

Este postre es sencillo de preparar y se puede disfrutar de muchas maneras distintas. El paso a paso.

Por
A la hora de querer comer algo dulce, muchas personas no disponen del tiempo necesario para preparar una comida que sea sencilla de hacer y delicioso. Para contribuir con quienes se encuentra en esa situación, la usuaria @sofientucocina compartió una receta de una "torta 10 cucharadas", que se viralizó por su sabor y porque se puede preparar en pocos minutos.

La tremenda receta de palta rellena que tenés que probar.
Esta torta es ideal para aquellos que opten por una opción rápida y económica, ya sea para la merienda como para el desayuno. Asimismo, se trata de una receta sumamente versátil, debido a que se puede preparar con distintos sabores, desde vainilla y limón hasta chocolate. Por otra parte, puede convertirse en un un bizcochuelo para rellenar, así como servirse tal cual sale del horno con azúcar impalpable.

El video de la cocinera, que cuenta con 200.000 seguidores, cosechó más de 44 mil likes y muchos comentarios. La gran mayoría de los internautas agradecieron la receta, mientras que otros se interiorizaron más en los detalles de este acompañamiento ideal para un mate o un café.

Cómo hacer la receta viral de la torta "10 cucharadas"

Esta receta es simple de hacer y requiere de pocos ingredientes:

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 10 cucharadas de aceite
  • 10 cucharadas de harina leudante
  • 10 cucharadas de azúcar
  • 10 cucharadas de leche o agua
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • Chips de chocolate amargo (opcional)
Embed - Sofi Lamas on Instagram: "La torta 10 No vas a encontrar una más fácil… Guárdala, hacela y compartila mencionando a un amigo para que todos tengan su torta de memoria 2 huevos 10 de aceite 10 de líquido 10 de azúcar 10 colmadas de harina leudante Sabores y magias a tu gusto Fuego mínimo en cacerolita y savarin de 18 cm y cuando el palito sale seco está lista! A mi me llevo 22 min cronometrados #torta #merienda #recetas #cocina #facil #desayuno #limon #naranja #chocolate #dulce #recetasfaciles"
View this post on Instagram

A post shared by Sofi Lamas (@sofientucocina)

Preparación

  1. Batir los huevos con el aceite hasta que la mezcla quede integrada.
  2. Sumar las 10 cucharadas de leche o agua. Luego, agregar las 10 cucharadas de azúcar y las propias de harina leudante, hasta obtener una masa homogénea.
  3. Sumar el sabor elegido. En este caso, esencia de vainilla, ralladura de cítricos, coco rallado o chips de chocolate.
  4. Verter en un molde previamente aceitado y enharinado.
  5. Llevar al horno a temperatura media (180 ºC) entre 30 y 40 minutos. El punto se determina si se pincha con un palito y sale limpio.
