Ni huevo ni aceite: el ingrediente secreto para hacer una espectaculares medialunas saladas en poco tiempo Existe un método que pocas personas conocen y llevan a esta preparación a otro nivel. De qué se trata. Por







Hay un ingrediente especial que puede ayudar a hacer medialunas en pocos minutos.

Las medialunas saladas suelen ser ese bocado tentador que acompaña un mate, un café o incluso una picada. Aunque parecen algo elaborado, existen recetas sin pasar horas en la cocina.

En este caso, la propuesta viene de Jimena Monteverde, que mostró un método exprés para tener medialunas listas en apenas 20 minutos. La clave está en un ingrediente secreto que reemplaza la masa casera tradicional y que se consigue fácilmente en cualquier supermercado. Así, lo que normalmente exigiría paciencia y técnica se convierte en una preparación accesible hasta para quienes no suelen cocinar.

Ese ingrediente es nada menos que la tapa de pascualina. Sí, la misma que solemos usar para tartas se transforma en la base ideal para armar medialunas saladas rápidas. A partir de allí, solo hacen falta un par de quesos, huevo batido y un poco de horno. El resultado sorprende: crocantes por fuera, suaves por dentro y con un gratinado irresistible en la superficie.

medialunas Cómo hacer medialunas saladas en poco tiempo Ingredientes 1 paquete de tapas de pascualina

250 g de queso pategrás rallado.

1 sobre de queso rallado (tipo parmesano o reggianito).

1 huevo batido.

medialunas_de_manteca_faciles_y_economicas_74235_orig Preparación Mezclar en un bol los dos tipos de queso y reservar. Estirar las tapas de pascualina sobre la mesa, pincelarlas con huevo batido y espolvorear con parte de la mezcla de quesos. Cortar la masa en triángulos, como si fuera una pizza. Enrollar cada triángulo desde la parte más ancha hacia la más fina para dar forma de medialuna. Colocar en una bandeja para horno, pintar otra vez con huevo batido y agregar más queso rallado encima. Hornear a 180°C hasta que estén doradas y con el queso bien gratinado.

Según Monteverde, con esta receta salen unas 12 medialunas, perfectas para compartir en una merienda o sumarlas a una mesa de picada. Además, se pueden variar los rellenos: desde jamón cocido hasta tomates secos o aceitunas picadas.