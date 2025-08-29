Ni el tiempo de cocción ni el tamaño de la papa: el secreto para que la tortilla no se pegue Existe un truco para evitar que queden muchos restos de esta deliciosa comida en la sartén. Qué hay que hacer. Por







Las tortillas de papas son uno de los platos más ricos y elegidos por los argentinos. Pexels

La tortilla de papas es una de las comidas más populares de la tradición española, que rápidamente se trasladó a la gastronomía argentina. Asimismo, este plato se puede encontrar en cualquier parte del mundo, y hasta se puede preparar de forma sencilla. Sin embargo, a muchas personas les cuesta prepararla sin que luego se les pegue en la sartén donde la están cocinando.

Se trata de un plato versátil, ya que a la base de papa y huevo se le puede agregar algunas verduras que se tengan a mano, como zucchinis, zanahorias, pimientos o hasta espárragos. Sin embargo, uno de los ingredientes más comunes que se le agrega es chorizo colorado, que le da un toque único.

TORTILLA DE PAPAS FREEPIK La tortilla de papas es tan popular que hasta tiene un día mundial en su honor, el 9 de marzo, en conmemoración del paso a la inmortalidad de Santa Juana. Por eso, a la hora de hacerle honor a este exquisito plato, se debe seguir este secreto para evitar que queden restos de la tortilla en la sartén.

Cuál es el truco para que la tortilla de papas no se pegue Si bien en cuanto a ingredientes se trata de una receta simple, el paso a paso y la técnica son fundamentales para lograr una buena tortilla de papas. En ese sentido, contar con una buena sartén es casi igual de importante o más que elegir buenos ingredientes.

Tortilla de Papa Este enfoque culinario aporta una perspectiva diferente y original a una receta clásica. Freepik Luego, el otro gran secreto para conseguir que la tortilla no se pegue es no escatimar en aceite, sin la necesidad de que los ingredientes naden en la sartén. El punto es bañarla bien sin que afecte a los ingredientes. Se debe echar abundante de aceite y dejarlo calentar en la sartén hasta que esté humeante y el aceite se empiece a separar.