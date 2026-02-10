10 de febrero de 2026 Inicio
Ni Carlos Paz ni Villa General Belgrano: el pueblito de Córdoba perfecto para amantes del senderismo

Ubicado en el corazón de Calamuchita, este histórico pueblo detenido en el tiempo invita a desconectarse entre arroyos, senderos serranos y un legado colonial que lo distingue de los destinos tradicionales.

El destino de Córdoba que enamora a más de uno.

El destino de Córdoba que enamora a más de uno.

  • Amboy es una de las localidades más antiguas de Córdoba y destaca por su arquitectura del siglo XIX.
  • Se ubica en el Valle de Calamuchita, a solo 20 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita.
  • Es un paraíso para el senderismo con ollas naturales, arroyos y avistaje de aves.
  • El viaje desde Buenos Aires dura 8 horas por la RN 9 y es accesible en auto o micro

La provincia de Córdoba es, sin dudas, uno de los grandes imanes turísticos de Argentina. Más allá de sus destinos tradicionales y masivos, la geografía cordobesa esconde tesoros en cada valle, donde el ritmo frenético de las ciudades se detiene por completo.

Entre estas joyas ocultas se destaca Amboy, una de las localidades más antiguas de la provincia. Este pueblito, que parece detenido en el siglo XIX con sus fachadas de adobe y calles de piedra, se ha convertido en el refugio predilecto para quienes buscan escapar del ruido.

Lejos de los teatros o festivales, Amboy ofrece opciones para conectar con la naturaleza y disfrutar del verano con actividades como senderismo, paseos en bicicleta y mates al lado del río.

Dónde queda Amboy

Amboy Córdoba

Amboy se encuentra en el corazón del Valle de Calamuchita, en el centro-oeste de la provincia de Córdoba. Se sitúa a unos 20 kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita y a aproximadamente 35 kilómetros de Villa General Belgrano.

Esta localidad está enclavada en una zona donde la vegetación autóctona se vuelve más densa y las sierras comienzan a elevarse con mayor porte, ofreciendo un paisaje que combina la llanura del valle con la inmediatez de la montaña.

Qué puedo hacer en Amboy

Para los amantes del senderismo, Amboy es un paraíso por descubrir. El pueblo funciona como punto de partida para numerosos senderos de distintas dificultades que se internan en las sierras.

Amboy Córdoba

Caminar por la vera del Arroyo Amboy es una experiencia sensorial única, permitiendo descubrir pequeñas ollas naturales de agua fresca y playas de arena escondidas entre la vegetación. Los recorridos permiten observar la flora y fauna local, siendo un punto destacado para el avistaje de aves y la fotografía de naturaleza.

Más allá de la aventura, el pueblo respira historia en cada rincón. Uno de los puntos turísticos más importantes es el Museo Histórico Regional Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield, donde se exhiben unas 2000 piezas arqueológicas, paleontológicas e históricas. Es perfecto para quienes quieren conocer sobre la cultura comechingona y el pasado local.

Amboy

La arquitectura colonial del casco céntrico, con su almacén de ramos generales y su iglesia antigua, ofrece un viaje al pasado que complementa perfectamente la jornada de caminatas. Para completar la experiencia, Amboy cuenta con sectores de recreos y campings ideales para disfrutar de una tarde de mate frente al agua.

Además, los visitantes pueden disfrutar de la gastronomía regional en sus pequeños comedores, donde el asado con cuero y las mermeladas artesanales de frutos del monte son las estrellas.

Cómo llegar a Amboy

Llegar a Amboy desde la Ciudad de Buenos Aires en auto demanda un viaje de aproximadamente 8 horas. La ruta más directa consiste en tomar la Autopista Nacional 9 (Panamericana) hasta la ciudad de Villa María, en Córdoba.

Desde allí, se debe empalmar con la Ruta Provincial 2 y luego la Ruta Provincial 5 hacia el Valle de Calamuchita, siguiendo finalmente las indicaciones hacia Santa Rosa y el desvío hacia Amboy. El trayecto está totalmente pavimentado y ofrece vistas panorámicas espectaculares al ingresar a la zona serrana.

También existe la posibilidad de viajar en micros de larga distancia que llegan hasta las terminales de Santa Rosa de Calamuchita o Villa General Belgrano desde Retiro. Una vez en estas localidades, se puede tomar un colectivo interurbano local para recorrer los últimos kilómetros hasta Amboy.

