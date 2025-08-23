23 de agosto de 2025 Inicio
Ni azúcar ni orégano: los 2 ingredientes secretos que chefs italianos evitan poner en la salsa

Aunque parece una elaboración sencilla, lograr una buena salsa de tomate tiene sus trucos. Detalles pequeños pueden marcar la diferencia entre un plato delicioso y uno sin gracia.

Si buscas hacer una típica salsa italiana

Si buscas hacer una típica salsa italiana, hay dos ingredientes que vas a tener que evitar.

La salsa de tomate casera es uno de esos clásicos que nunca pasan de moda. Pasta, pizza, lasañas, guisos: casi todo mejora con una buena base de tomates bien cocidos. Pero lo que muchos no saben es que, según los cocineros italianos más puristas, hay ingredientes que jamás deberían aparecer en la olla.

No se trata de reglas rígidas —al fin y al cabo, cada familia tiene su receta propia—, pero sí de recomendaciones que buscan mantener la esencia de la cocina italiana tradicional. Y aunque suene increíble, algunos de los errores más comunes ocurren por agregar productos que uno creería que van a dar más sabor, pero que en la práctica arruinan la preparación.

Los chefs lo explican así: menos es más. Un buen tomate maduro, un poco de ajo fresco, cebolla suave, aceite de oliva de calidad y hierbas recién cortadas son suficientes para lograr un plato lleno de carácter. Cuando se empieza a sumar condimentos “extra”, el resultado suele ser más pesado y pierde frescura.

salsa de tomate

Los 2 ingredientes secretos que los chefs italianos evitan poner en la salsa

El primero es el ajo en polvo. Aunque para muchos cocineros caseros es un recurso práctico, su sabor no tiene nada que ver con el del ajo recién picado. Durante el proceso de secado se pierden compuestos esenciales que le dan intensidad y picor al ajo natural. El resultado es un gusto plano, con un dejo artificial, que puede cambiar completamente el perfil de la salsa. En palabras de chefs como Marissa Stevens, “si no hay ajo fresco, es mejor no poner nada antes que recurrir al polvo”.

salsa-de-tomate

El segundo ingrediente “prohibido” es la albahaca seca. A diferencia de otras hierbas que sí conservan su esencia al deshidratarse, la albahaca pierde casi todo lo que la hace especial: su perfume fresco, su toque anisado y su sabor vibrante. Lo que queda, muchas veces, es una nota terrosa y apagada que no suma. El consejo es claro: mejor esperar a tener unas hojas frescas y agregarlas al final de la cocción para que mantengan su fragancia.

