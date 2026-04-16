16 de abril de 2026 Inicio
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Mendoza 2026: el emblemático destino que tiene montañas, termas y un paisaje ideal

Un pueblo que es un oasis cerca de la capital provincial. Las termas de Cacheuta, en Luján de Cuyo, tienen piletones de entre 30°C y 40°C y paisajes soñados de montaña para relajar mirando el paisaje.

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Vacaciones de invierno en las termas de Cacheuta

Vacaciones de invierno en las termas de Cacheuta, Mendoza. Qué hay para hacer y cómo llegar.

Gobierno de Mendoza
  • Cacheuta se consolida como uno de los puntos más elegidos dentro del circuito turístico de Mendoza.
  • Su propuesta combina termas, montaña y actividades de aventura en un mismo entorno.
  • La cercanía con la capital mendocina facilita el acceso para escapadas cortas.
  • El turismo se organiza alrededor del descanso, pero suma opciones para quienes buscan movimiento.

En el mapa turístico argentino, Mendoza mantiene su vigencia como destino elegido por quienes buscan paisajes de montaña y experiencias vinculadas al bienestar. Dentro de esa oferta, Cacheuta aparece como un punto que articula descanso, naturaleza y actividades al aire libre en un mismo recorrido, con una propuesta que se adapta tanto a estadías breves como a viajes más extensos.

Turismo: el lugar ideal para actividades como kayak, rappel y camping. 
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Ubicada en plena precordillera de los Andes, la localidad creció alrededor de sus aguas termales y del entorno natural que la rodea. Ese desarrollo permitió consolidar una infraestructura turística que, sin perder la escala del lugar, responde a una demanda cada vez más sostenida, especialmente durante fines de semana y feriados.

Termas de Cacheuta (3)

Qué se puede hacer en Cacheuta

El principal atractivo se concentra en el parque termal, donde los visitantes acceden a piletones con temperaturas que oscilan entre los 28 y los 40 grados. Este espacio incluye también servicios de spa, áreas de descanso y sectores equipados con parrillas y quinchos, lo que permite organizar una jornada completa sin salir del predio.

A la par del relax, Cacheuta ofrece alternativas vinculadas al turismo de aventura. Senderos de trekking, circuitos de escalada y tirolesas forman parte de una oferta que se complementa con el rafting sobre el río Mendoza, una de las actividades más convocantes de la zona. La experiencia se completa con propuestas gastronómicas que integran productos regionales y vinos locales.

Otro punto de interés es la antigua estación ferroviaria, hoy convertida en un sitio panorámico desde donde se observa el río y el puente colgante, elementos que forman parte de la identidad visual del lugar.

Cacheuta

Dónde queda Cacheuta

Cacheuta se encuentra en el departamento de Luján de Cuyo, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Su ubicación en la precordillera la posiciona como una escala accesible dentro del circuito provincial, con un entorno que combina montaña y cauces de agua. Esta cercanía permite que muchos visitantes la elijan para escapadas de un día, aunque también cuenta con opciones de alojamiento para quienes buscan una experiencia más prolongada.

Cómo llegar a Cacheuta

El acceso principal es a través de la Ruta Provincial 82, un camino que conecta la capital mendocina con la zona de montaña. El trayecto en auto demanda alrededor de 40 minutos y atraviesa localidades como Godoy Cruz y Chacras de Coria. Para quienes no cuentan con vehículo, existen servicios de transporte público y traslados organizados que parten desde la ciudad de Mendoza. El traslado desde la Ciudad de Buenos Aires es de alrededor de 12 horas, para cubrir los 1.088 km de distancia por la Ruta Nacional 7.

Termas de Cacheuta
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