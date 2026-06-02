Luis Caputo anticipó que la inflación de mayo será más baja que abril y respaldó el plan económico: "Hay dólares para todos"

El ministro de Economía se refirió al dato del IPC aunque no aclaró si se mantendrá arriba del 2%. Durante una exposición en el CAMBRAS Business Day 2026 defendió modelo y destacó la compras de reservas realizadas por el Banco Central desde comienzo de año. “Hace dos años y medio estaba prohibido repatriar dividendos", recordó.

El ministro de Economía, Luis Caputo , anticipó este martes que la inflación de mayo será más baja que el dato de abril, aunque no aclaró si el IPC se mantendrá arriba del 2%, como anticipan las consultoras privadas. "Hay dólares para todos ", aseguró durante una exposición en el CAMBRAS Business Day 2026 donde destacó la actualidad financiera del país y compras de reservas realizadas por el Banco Central.

“La recaudación empieza a recuperarse, la inflación nuevamente sigue hacia la baja, abril ya fue más bajo, mayo va a ser un número más bajo que abrir, los salarios se han empezado a recuperar nuevamente. Terminamos de reglamentar la ley de modernización laboral con la que esperamos que haya una mayor formalización y un mayor empleo”, señaló en un primer momento el titular del palacio de Hacienda en el evento empresarial organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña de la República Argentina.

De todas maneras, Caputo puso reparos al preguntarse " ¿esto quiere decir que está todo bien? no, obviamente. Pero sí quiere decir que vamos bien". Luego a esto criticó la política económica de anteriores gobiernos: "Tengamos en cuenta el punto de partida, estábamos en el precipicio e íbamos hacia el infierno".

"Hay dos cosas que me parece importante remarcar: una es que lo peor ya pasó . La bomba atómica que nosotros heredamos ya se desactivó con un programa económico que fue realmente muy bien armado en todas sus dimensiones", defendió Caputo.

La defensa del modelo libertario

Ante empresarios, Caputo puso en valor las políticas económicas aplicadas bajo la gestión libertaria: “Estamos en un modelo donde la competencia genera una situación más favorable para todos los argentinos, hay mucha mayor variedad de productos a mejores precios. Eso ya lo estamos viendo aún en una economía que todavía está tremendamente cerrada. No hay una gran apertura todavía y ya se notan los mejores precios relativos”.

En este marco, habló sobre la divisa estadounidense, la cual ya no es una problemática instalada en la sociedad. “No hay problema con los dólares. Tampoco hay problemas de dólares para las empresas que quieren repatriar dividendos a sus casas matrices. Hasta hace poco eso estaba prohibido. Hay dólares para todos los argentinos que quieren ahorrar", detalló.

Para luego rematar: "Hoy todas las personas humanas pueden comprar la cantidad de dólares que tienen y así y todo todavía sobran tantos dólares que el Central vino comprando a razón de u$s100 millones por día desde que empezó el año”.

Luis Caputo, contra Axel Kicillof: "No va a ser Presidente"

En un discurso en clave política, le titular del Palacio de Hacienda cargó contra las aspiraciones presidenciales del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Puede haber un shock externo, el petróleo puede ir a u$s400, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina. ¿Está claro?", afirmó en CAMBRAS.

En el continuado de cuestionamiento, utilizó como recurso la icónica frase de la serie El Eternauta “Vieron la serie donde se hizo famosa la frase esa de: 'En Argentina lo viejo funciona'. Bueno, la mayoría de la gente en Argentina tiene claro que lo viejo no funciona".

Y agregó, "¿Podrá venir otro? Eventualmente, no sé. Ahora, seguro no es el kirchnerismo. Por lo tanto, ese temor a volver al pasado sáquenselo, porque no va a estar“.

El discurso completo de Luis Caputo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2061794222747889690&partner=&hide_thread=false Presentación completa del Ministro de Economía, @LuisCaputoAr, en el CAMBRAS Business Day 2026 “Hacia la nueva dinámica de negocios”. pic.twitter.com/02uX2GwVPM — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 2, 2026

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