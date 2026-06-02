ANSES entrega un extra de $85.000 para AUH en junio 2026: de qué se trata y cómo acceder

El organismo de previsión social entrega otro monto como Ayuda Escolar Anual para los beneficiarios de la AUH.

Con la Ley de Movilidad, la Ayuda Escolar otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social se incrementa en junio 2026.

ANSES confirmó que durante junio de 2026 continúa vigente la posibilidad de acceder a la Ayuda Escolar Anual , un beneficio que otorga un pago extraordinario de $85.000 por cada hijo en edad escolar. La medida está destinada a las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y que aún no percibieron el subsidio de manera automática.

El organismo recordó que sigue habilitada la presentación del certificado de escolaridad para validar la asistencia de los estudiantes y así liberar el pago correspondiente. El objetivo del programa de ANSES es acompañar a los hogares frente a los gastos vinculados con útiles, indumentaria y otros elementos necesarios para el ciclo lectivo.

La Ayuda Escolar Anual consiste en una suma fija de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos de edad y escolaridad establecidos por ANSES. El beneficio alcanza a menores de entre 45 días y 17 años inclusive que asistan a establecimientos educativos de nivel inicial, primario o secundario.

En el caso de hijos con discapacidad que perciben la AUH, no existe límite máximo de edad para acceder al cobro. Además, la regularidad puede acreditarse mediante la asistencia a escuelas especiales, talleres de formación laboral o centros de rehabilitación habilitados.

ANSES

Por otra parte, ANSES informó que el haber bruto mensual de la AUH se actualizó por movilidad y pasó a ubicarse en $144.959,44 por hijo. Como ocurre habitualmente, los beneficiarios reciben de forma directa el 80% de ese monto y el porcentaje restante queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar de ANSES en junio 2026

Quienes todavía no cobraron la Ayuda Escolar deben realizar un trámite gratuito a través de la aplicación o las plataformas digitales oficiales de ANSES. El procedimiento comienza con la descarga del Formulario PS 2.68 de escolaridad.

Una vez impreso, el documento debe ser firmado y certificado por las autoridades del establecimiento educativo. Luego, el titular de la AUH deberá cargar una imagen legible del formulario en el sistema previsional.

Madre hijo AUH 2 Freepik

Desde ANSES señalaron que el proceso de validación puede demorar hasta 60 días. Cuando la documentación es aprobada, el organismo emite la orden de pago y deposita los $85.000 directamente en la misma cuenta bancaria donde se acredita la asignación mensual. Por ese motivo, recomiendan conservar el comprobante electrónico de carga hasta que el trámite quede finalizado.